Reprodução Fred e Domitila





O clima ficou tenso nas primeiras horas do quarto branco no "BBB 23"! Em briga, Fred Desimpedidos acusou Domitila Barros de se fazer de vítima e a comparou com Juliette Freire, campeã do "BBB 21".



"Você quis se vitimizar no ao vivo. Está se achando a Juliettona [Juliette] do negócio", debochou Fred Desimpedidos.

Fred acabou de dizer que a Domitila tá se vitimizando e se achando igual a Juliette… cactos, contamos com vcs #bbb23 pic.twitter.com/zteSEwZiXB — GENcarlos (@gencarloss) March 8, 2023





A declaração irritou Dimitila, que rebateu. "Só existe uma Juliette. E o meu nome é Domitila Barros. E não me chame mais de Domi, não. Me chame de Domitila", reclamou.

A briga entre Fred Bruno e Domitila Barros seguiu no carro do quarto branco. Domitila ressaltou que já esperava ter que enfrentar comportamentos como o de Fred. Na sequência, Domitila começou a cantar a música "Nós incomoda", de Mc Poze.

Mais cedo, ela disse que não estava no "BBB" para servir o ex-marido de Bianca Boca Rosa. "Se eu troquei duas vezes palavras com você, foi muito. E nunca teve nada de volta. Aceitei, respeitei e fui para o meu quadrado. Você nunca vai ditar para mim qual o meu lugar e quando eu tenho que fazer alguma coisa (...) Se você quiser fazer joguinho de 'você é dessas', eu sou dessas"