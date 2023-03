Reprodução/Instagram Max Porto, Fred Nicácio, Aline Wirley e MC Guimê





Pelo visto, o artista plástico Max Porto, campeão da nona edição do "Big Brother Brasil", também está de olho nos últimos desdobramentos da nova temporada do reality show da Globo. Um dos indícios? A mensagem que ele publicou no microblog logo após a saída do médico e fisioterapeuta Fred Nicácio no começo desta semana.

Como forma evidenciar a diferença do "calor humano", o ex-brother escreveu: "Uma coisa que os novatos infelizmente nunca irão sentir é a plateia gritando do lado de fora da casa numa terça de eliminação! Era surreal ouvir a torcida gritando o meu nome cada vez que voltava! Uma das emoções mais intensas da minha vida!".





A partir daí, não demorou para os usuários começarem a interagir na publicação. O primeiro disse: "Era legal! Mas começaram a usar o momento para 'passar informações'. Aí fizeram o certo". Outro acrescentou: "Esse '23' nutella é de lascar. Saudade do raiz". Já o terceiro afirmou: "Tiraram após o paredão do Pyong Lee, em 2020. Tiago Leifert até chegou a comentar que eles voltariam ao normal quando a pandemia melhorasse, mas, pelo visto, mudaram de ideia".

Uma coisa q os novatos do BBB infelizmente nunca irão sentir, ouvir e sentir a plateia gritando do lado de fora da casa numa terça de eliminação! Era surreal ouvir a minha torcida gritando meu nome lá fora cada vez q eu voltava! Uma das emoções mais intensas da minha vida! — MAX PORTO (@oficialmaxporto) March 1, 2023