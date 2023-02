Divulgação/Netflix Marco Pigossi é o protagonista de 'Cidade Invisível', produção nacional de fantasia da Netflix





Os espectadores já podem comemorar e marcar no calendário: a continuidade de "Cidade Invisível" será disponibilizada no catálogo da gigante do streaming em 22 de março. Após dois anos desde o lançamento da produção que encantou o Brasil e o mundo — alcançando o "Top 10" em mais de 40 países —, a obra ficcional de Carlos Saldanha ("A Era do Gelo") explorará ainda mais a riqueza dos nossos mitos.

Na nova versão, após o seu desaparecimento, Eric, de Marco Pigossi, surgirá em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros, perto de Belém do Pará. Ali, ele descobrirá que sua filha, Luna, vivida por Manu Dieguez, e Cuca, interpretada por Alessandra Negrini, estavam morando na região com o objetivo de trazê-lo de volta à vida.





Divulgação/Netflix Manu Dieguez e Alessandra Negrini





Apesar de querer retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com a menina, o detetive da polícia ambiental não poderá fazer isso devido a uma missão a ser cumprida por ela no local. Diante do desconhecido, Eric tentará protegê-la de todas as formas, tornando-se uma ameaça para o delicado balanço entre a natureza e as entidades.

Repleta de personagens ambíguos e um elenco afiadíssimo, "Cidade Invisível" constrói uma trama envolvente, viciante e maratonável. Com criação e produção de Saldanha, a atração conta com Mirna Nogueira ("O Doutrinador") como roteirista-chefe e Julia Jordão ("O Negócio") como diretora. Por fim, mas não menos importante, Pigossi soltou alguns registros dos bastidores, juntamente à sinopse oficial.