Fred Nicácio não conseguiu continuar na corrida pelo prêmio do "BBB 23" e foi eliminado nesta terça-feira (28) com 62,94% dos votos. Paredão desta semana ficou marcado pela rivalidade entre Cara de Sapato e Fred Nicácio.



O médico disputou a permanência na casa junto com Cezar Black que teve 0,83% dos votos e com o rival Cara de Sapato que ficou com 36,23% dos votos.





O apresentador Tadeu Schmidt usou o discurso de eliminação para destacar a rivalidade entre Fred e Sapato.





Fred e Sapato criaram uma rivalidade a partir do retorno do médico do quarto secreto. Na ocasião, Nicácio trouxe informações sobre o lutador que o desagradaram e desde então os brothers não conseguiram se acertar.

