Reprodução/Instagram Anitta e Ludmilla





Se tem um match que funciona muito bem é música e "Big Brother Brasil". Quando o assunto é a "casa mais vigiada do país", os espectadores do programa não só acompanham tudo que rola com os participantes, como também escolhem seus hits para curtir a vibe antes, durante e depois que o reality show vai ao ar na Globo, no Multishow e no Globoplay.

Entre os que mais tocam nas caixinhas de som e se destacam no gosto do público do Spotify Brasil, está Anitta. Ela aparece como a "queridinha" de 2023 e de 2022. O DJ e produtor Pedro Sampaio vem na sequência, com "Galopa" e "No Chão Novinha", que traz as batidas do funk e também conta com elementos da cultura de Belém do Pará em seu clipe.





Reprodução/Instagram Participantes do 'Big Brother Brasil 23'

Já Ludmilla, que fez sua estreia no carnaval do Rio soltando a voz no enredo "Brava Gente!", ao lado de Neguinho da Beija-Flor, figura no TOP 3. Aliás, a funkeira esteve presente na lista das edições de 2020 e 2021 do "BBB". Por fim, mas não menos importante, Dua Lipa (graças à dancinha do "tamborzin" feita por Manu Gavassi) é o único nome estrangeiro do levantamento feito pela plataforma de streaming de áudio.