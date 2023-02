Divulgação/Twitter Adriane Galisteu





Após um hiato de seis anos, Adriane Galisteu reestreou à frente da bateria da Portela, mas não sem antes ver o seu nome pipocar em meio a algumas polêmicas. Uma delas, aliás, se deu pelo fato de a apresentadora aparecer dançando em um vídeo sem aquela "malemolência" toda de desfiles em anos anteriores. Já a outra por não ter se depilado antes de pisar na Sapucaí, na capital fluminense.

🚨FAMOSOS: Vídeo de Adriane Galisteu sambando viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/14yhmdw0bh — CHOQUEI (@choquei) February 9, 2023





"Sempre tive a perna cabeluda! As pessoas estão ficando chatas demais. Falam do meu samba, da minha perna, do meu peito, afe", desabafou a comandante dos realities "A Fazenda' e "Power Couple Brasil", da RecordTV, durante conversa com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de S. Paulo".





Reprodução/Instagram Adriane Galisteu na Marquês de Sapucaí





Depois, fazendo jus à frase "os cães ladram, e a caravana passa", ela publicou uma foto no Twitter e refletiu sobre as alfinetadas que constantemente recebe por não estar "nem aí" e defender o direito de ser "superlivre". "Na sociedade em que vivemos hoje cheia de julgamentos, gostar de si mesma é um ato de rebeldia. Se ame!", aconselhou a estrela.

Na sociedade que vivemos hoje cheia de julgamentos, gostar de si mesma é um ato de rebeldia. SE AME! 💗 pic.twitter.com/O2GgTXcS7J — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) February 22, 2023