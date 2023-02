Reprodução/Instagram Naiara Azevedo e Paula Freitas





Quem ri por último ri melhor? Para Naiara Azevedo, sim. Com o mesmo jeito de quem não quer nada, a cantora, que participou da vigésima segunda edição do reality show da Globo, usou as redes sociais para repercutir a eliminação de Paula Freitas, com 72,5% dos votos do público, na noite desta terça-feira (14). A biomédica estava na disputa com Amanda Meirelles, Bruno Gaga e MC Guimê.

Ao publicar um tuíte de 18 de janeiro de 2022 em que a ex-sister dizia "toma aqui os teus 50 reais e vaza dessa casa", a artista fez valer o ditado popular que significa "ter paciência de esperar o momento certo para comemorar uma vitória ou conquista". "Que coincidência, a gata falou para eu 'vazar' na terceira semana, e não é que ela também vazou de quarta? Eu estou boba com a lei do retorno", começou dizendo por meio do Twitter.





Reprodução/Internet Paula Freitas foi eliminada com 72,5% dos votos do público





Em seguida, para estimular a interação, perguntou: "Meus fã-clubes estão envolvidos? Quero nomes!" e, logo na sequência, emendou com a frase "estou animada. Hoje vou distribuir emoji". Não faltaram respostas à sua provocação, como: "Naiara não guarda rancor, guarda prints", "mexeu com você, mexeu com o fandom todo" e "diferente dela, você saiu muito amada do programa".

Tempos depois, no entanto, a estrela sertaneja abriu um parêntese para ressaltar: "Agora é sério, meu povo. Paramos com as brincadeiras. Aqui é um lugar de descontração! Não tem espaço para haters! Então, bora levar tudo de maneira mais leve e na esportiva. Não tem ressentimento. Só desejo sucesso e felicidade para a nossa colega".

