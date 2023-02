Reprodução/ Globo Paula no "Café com o Eliminado"

Na última terça-feira (14), Paula foi eliminada do "BBB 23" . Muitos acreditam que a saída da biomédica tenha sido gerada pelos fãs de Juliette, já que a ex-sister citou a campeã do "BBB 20" em um Jogo da Discórdia e provocou o "cactos", seguidores da cantora. Nesta quarta-feira (15), Paula esteve no "Café com o Eliminado", no "Mais Você", e comentou a situação.

Ana Maria perguntou à ex-BBB sobre o comentário que fez sobre Juliette em uma discussão com Marília. "Quer dar uma de Juliette pobre sofrida?", disse ela.

Recordar é viver: "Você quer dar uma de JULIETTE POBRE SOFRIDA!" Esse é o nível da Paula... E aí quem aí também é #forapaula ? pic.twitter.com/UPfbv98bM2 — Marília Miranda 🐐 (@MariliaCabrita) February 14, 2023





"A questão da Ju foi muito porque eu acho que Juliette só tem uma. Acho que um fênomeno desses só acontece a cada dez anos. Não foi para diminuir a Juliette, mas para colocar a Marília no lugar dela, cutucar (...) Mas eu admiro a Juliette demais. Sou uma das seguidoras dela", explicou Paula.





