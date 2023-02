Reprodução/Instagram - 05.02.2023 Samara Felippo foi criticada por exposição do corpo





Samara Felippo virou alvo de críticas após publicar uma série de fotos com roupas decotadas nas redes sociais. A atriz decidiu ironizar os comentários negativos por expor o corpo e compartilhou um novo vídeo com um moletom, antes de aparecer novamente com os looks ousados.

"Percebi que no meu último post teve muito incômodo por parte de algumas mulheres em relação à exposição ao meu corpo. É a maneira que gosto de me vestir, mas realmente eu concordo, dou muita razão. Acho que não precisa essa exposição toda, que levanto minhas bandeiras", iniciou o novo relato, com ironia.





A artista ironizou ao declarar como a exposição seria negativa para as filhas, Alícia e Lara, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Leandro Barbosa. "Que tipo de mãe é esse que se expõe na internet? Então, peço desculpas a vocês, mulheres que foram lá dar uma opinião que eu não pedi, mas agora eu peço", complementou.



Samara pediu a opinião dos seguidores sobre quais acessórios deveria usar com os looks decotados e, ao fim do conteúdo, fez um pedido: "Cuida da sua vida". Confira:





Vale destacar que, na publicação anterior que gerou as críticas, a atriz havia refletido sobre a liberdade como mulher. "Você não precisa vestir a roupa que visto, ir a lugares que vou ou se comportar como eu gosto de me comportar, não sou nada comportada inclusive. E demorei a descobrir isso. Eu tenho me libertado e me descoberto a cada dia mais e não sou menos mãe por estar nessas fotos, essa é parte de mim aos 44 anos e ela vai viver intensamente", declarou.





