Samara Felippo respondeu a novas críticas nesta terça-feira (07) sobre o estilo sensual que vem compartilhando nas redes sociais. A atriz usou o Instagram para retrucar os internautas que condenam seu visual. "Mas os julgamentos de mulheres conservadoras não param... Choro é livre e meus peitos também", alfinetou.

Em uma série de vídeos nos stories do Instagram, a atriz mostrou a realidade da rotina como mãe solteira e criticou as pessoas conservadoras que a insultam por sua escolha de vida.





"Quero perguntar aqui para as mulheres conservadoras que me julgam, se elas estão vendo que estou lavando roupa, pendurando calcinha de criança, separando briga de criança e que acabei de fazer janta para as crianças ou só veem as minhas roupas de quenga?”, dizia Samara, enquanto se filmava realizando as tarefas domésticas.

"Kenga que veste aquilo também lava a louça, cuida de criança sozinha, paga suas contas, lava roupa, varre a casa e tem a saúde mental abalada!”, finalizou a atriz.

Após o desabafo, Samara voltou aos stories nesta quarta-feira (08), para sinalizar que havia perdido seguidores. A atriz, no entanto, se questionou como acumulou fãs que não a conheciam. “Eu não sou assim desde uma semana... Sempre fui assim”, afirmou.

