Diferentemente da época de exibição da décima quarta temporada de "A Fazenda", da RecordTV, que contava com a participação de sua neta adotiva, a dançarina e influenciadora digital Bia Miranda, no elenco, Gretchen parece estar mais "familiarizada" com os últimos desdobramentos do "Big Brother Brasil 23", da Globo.

Um exemplo disso é a postagem que a rainha do rebolado fez "engrossando o coro" e pedindo a eliminação do administrador e modelo Gabriel Tavares, da Ford Models, acusado de manter um relacionamento tóxico com a atriz Bruna Griphao. Em certo momento, inclusive, foi alertado pelo apresentador Tadeu Schmidt sobre suas atitudes no programa.



Ao publicar uma imagem do rapaz, a cantora escreveu: "Machistas, grosseiros e agressivos, aqui não passarão. Por favor, mulheres, olhem o comportamento desse homem. Homem, porque não é menino, nem adolescente". Em seguida, acrescentou: "Por mim, é 'fora Gabriel'. Eu nunca votei nem assisti assiduamente, mas é impossível engolir o jeito que ele trata as meninas".



Para entornar ainda mais o caldo, Gabriel também foi acusado de fazer um comentário racista nesta segunda (30) ao dizer que o cabelo de Bruno Nogueira, que é negro, é "duro" e "parece o carpete da grama", dando risada em seguida. Como era de se esperar, internautas recuperaram o instante em questão e ressaltaram que a frase só reforça o racismo velado.