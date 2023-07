Reprodução - Instagram - 4-7-2023 Neymar e Bruna Biancardi





A Record já está montando o elenco de "A Fazenda 15". Para edição debutante, o grupo da Seleção Brasileira de futebol bateria um bolão em Itapecerica da Serra. Na fila de títulos da Copa do Mundo há 21 anos, a Seleção Brasileira, capitaneada por Neymar, tem polêmicas de sobra para ser credenciada ao reality de Rodrigo Carelli.

Neymar Jr seria a estrela rural, o fazendeiro

Neymar, estrela da Seleção e do PSG, seria o grande nome do reality. Com uma lista extensa de polêmicas, do jeitinho que a Record gosta, Neymar traiu a noiva Bruna Biancardi , que está grávida, na véspera do Dia dos Namorados deste ano.

Após a traição, o jogador começou a ser exposto por supostos affairs enquanto já vivia o romance com Biancardi. Quem não lembra da "traição" de Dynho e Sthe em A Fazenda 13? Ou de Sheila Carvalho lidando com a traição de Tony Salles ao sair do programa?

Reprodução/Instagram Neymar Jr. recebe multa milionária por obra de lago artificial





O jogador também está envolvido em problemas com a Justiça devido ao lago na mansão que possui e ostenta momentos luxuosos nas redes. Exxquece (leia na voz da Deolane)!

Éder Militão tem perfil

Traição, problema com pensão e holofotes. A história foi vista diversas vezes na Record. Thiago Servo, ex-A Fazenda e favorito de "A Grande Conquista", - outro reality da Record - é exemplo disso. O cantor foi preso por problemas com a pensão da filha.

Reprodução Eder Militão e Karoline Lima





Éder Militão foi acusado pela ex Karoline Lima de a trair. Além disso, a influenciadora revelou que o zagueiro tentou diminuir o valor de pensão pago para a filha do ex-casal, Cecília . Pétala Barreiros, de "A Fazenda 14", teria passado pela tentativa de redução enquanto esteve confinada. A informação foi dada pela irmã, Yanka Barreiros, na época do reality.

Leia também Casamento às Cegas 3: participante privilegiado gera ranço em elenco





Rodrygo também é fazendeiro

O atacante da Seleção vive uma grande polêmica com a suposta mãe dos filhos. Pamella entrou na Justiça após o atleta negar fazer o papel de pai. Rodygo também teria dificultado o processo do exame de DNA dos gêmeos. O ex-Menudo Roy, por exemplo, saiu de "A Fazenda" em 2014 direto para a cadeia por não pagar pensão.

Reprodução/ Casé TV Rafaella Santos leva fora de Rodrygo Goes





O jogador da Seleção Brasileira terminou um relacionamento recentemente, prato cheio para a Record. Rodrygo também esteve envolvido em uma polêmica com a irmã de Neymar e ainda foi apontado como suposto affair de Maisa .

Lucas Paquetá na cota vazamento

Lucas Paquetá viralizou recentemente por ser "exemplo de marido" após a traição de Neymar. O atacante foi batizado de "último fiel" da Seleção. Mas, no passado, Paquetá viralizou após um suposto vídeo se masturbando viralizar nas redes sociais. Atualmente no West Ham, Paquetá nunca se pronunciou sobre o vídeo.

to muito viciada em ver o vídeo da duda e do paquetá dançando pic.twitter.com/tBXR98PD08 — ؘ (@favrudyp) June 29, 2023





Em "A Fazenda 14", nomes como Thomaz Costa e Tiago Ramos - ex da mãe de Neymar - tiveram nudes vazadas. Em "A Fazenda 13", Sthe Mattos também sofreu com o vazamento.

Weverton: cota delegacia



O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi parar na delegacia em 2017. O motivo? Ele teria usado o cartão de crédito da ex-mulher para pagar as passagens da namorada da época, a ex-panicat Babi Muniz. A Record adora envolvimento com panicats. Nicole, Aline Mineiro, Dani Bolina e Carol Narizinho já participaram do reality. Delegacia nem precisa falar, né?

Reprodução: Jogada10 WEVERTON (Goleiro) - Palmeiras - Lucas Figueiredo





Bruno Guimarães

Reprodução Ex-mulher de Bruno Guimarães





Julia Magalhães, ex de Bruno Guimarães, o acusou de coação na assinatura de contrato para que os bens dele não fossem divididos com ela. A influenciadora também afirmou que o atleta a humilhou. Eles namoraram entre 2012 e 2019.

Antony

Reprodução Gabi Cavallin e Antony





Antony foi acusado de traição por Rosilenny Batista e o casamento chegou ao fim. Antony teria traído a esposa com a DJ Gabi Cavallin. O jogador da Seleção e do Manchester United são pais de Lorenzo, de 3 anos. No entanto, há rumores de reconciliação desde o fim de março. Gabi Cavallin também acusou o jogador de agressão .