Reprodução/ Instagram Rafaella Santos se manifesta após fora de Rodrygo: 'Brincadeira'

Na última quinta-feira (23), a irmã de Neymar, Rafaella Santos, usou o Instagram para falar do "fora" que levou do jogador Rodrygo Goes no leilão de Neymar. A cena repercutiur na web.



A influencer questionou Rodrygo nos stories: "Dei em cima de você, amigo?". Rodrygo negou com a cabeça e afirmou: "Amigos".



"Pelo amor de Deus, galera. Era brincadeira. Parem de arrumar namorado para mim", completou ela.



No leilão, Rafaella anunciou um cruzeiro no norte da Europa para duas pessoas e aproveitou para sugerir que poderia viajar com Rodrygo, que dividia o palco com ela. "Pai, quem sabe, futuramente, você possa ter um genro. Rodrygo?", disse. O jogador, no entanto, respondeu: "Me deixe quieto"







FOCADO NO FUTEBOL

A irmã do Ney, Rafaella Santos, estava apresentando hoje o leilão do Instituto Neymar Júnior, em São Paulo.

Em um determinado momento ela estava lendo sobre um cruzeiro, e DO NADA deu em cima do Rodrygo, jogador do Real Madrid

A resposta dele?"Deixa eu quieto!" pic.twitter.com/jwaqNiUYEN — ⓟ GalRenata (@Galrenata) June 23, 2023