Reprodução/Instagram Neymar Jr. recebe multa milionária por obra de lago artificial

As polêmicas não acabam para Neymar Jr. Ele foi multado em mais de R$ 16 milhões por conta das obras de criação de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

De acordo com o g1, a decisão foi tomada pela procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva.





A obra contou diversas infrações, entre elas: instalação de atividades sem o devido instrumento de controle ambiental; movimentação de terra sem a devida autorização; supressão de vegetação terra sem autorização e descumprimento deliberado de embargo.

Agora, Neymar tem 20 dias recorrer à Justiça comum ou fazer um recurso administrativo sobre as multas, já que a decisão da procuradora-geral do município já tem caráter decisivo.

O pai do atleta, Neymar Santos, já havia recorrido na semana passada para desinterditar o lago por meio de uma liminar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: