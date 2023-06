Divulgação Valmir Reis, participante de Casamento às Cegas 3





O "Casamento às Cegas 3" segue dando o que falar nos bastidores. Agora, o elenco do reality show da Netflix está irritado com um participante em específico: Valmir Reis. Uma fonte da coluna apontou que Valmir teria sido beneficiado na etapa das cabines.

Como? Valmir teria usado o celular durante a gravação das cabines, quando os participantes precisam estar totalmente confinados. Além disso, Valmir teria quebrado a regra de dar entrevistas antes do permitido em contrato.





Com isso, Valmir Reis acabou irritando a maioria do elenco de "Casamento às Cegas 3", que ficou descontente com os privilégios do participante. A coluna soube que alguns participantes cobraram posicionamento da Endemol Shine e da Netflix pelos benefícios listados.

Valmir não foi punido pela "quebra contratual", mas ganhou o ranço do elenco. Nas gravações do "Reencontro", que vai ao ar no domingo (2), alguns colegas de confinamento pediram para não ficar perto do integrante devido ao mal-estar gerado nos bastidores.

Procurada pela coluna, a Endemol Shine ainda não se manifestou sobre o benefício de Valmir, que mira em uma vaga de "A Fazenda 15".