Reprodução Gabi Cavallin rebate Antony: 'Não sou a primeira mulher que denuncia'

A influenciadora Gabi Cavallin rebateu o jogador brasileiro Antony, ex-São Paulo e atual Manchester United. Nesta quarta-feira (28), o craque se pronunciou pela primeira vez sobre as acusações de agressão, negando o ato criminoso. A ex-namorada do atleta o denunciou recentemente e expôs fotos de hematomas no Instagram.



Através do Instagram, Gabi rebateu o pronunciamento de Antony, onde ele nega ter a agredido: "Estranho seria se ele assumisse as agressões, né? Eu não sou a primeira mulher que denuncia ele por agressão. Mas eu sou a que vai até o fim e que não vai se calar nem medir esforços para que ele pague pelo que me fez. Contra fatos e provas, não há justificativa", escreveu.

No início deste mês, a influenciadora registrou um boletim de ocorrência acusando o jogador de violência domestica, lesão corporal e ameaça. Segundo o relato da DJ, a agressão teria acontecido em maio. Ela também solicitou uma medida protetiva urgente, e teve o pedido atendido pelas autoridades. Gabi prestou exame de corpo e delito.

Em supostas conversas divulgadas pela própria influenciadora, Antony é acusado de ter dado uma cabeçada nela. "Você sabe que minha cabeça cortou com a cabeçada. Sabe que é mais forte que eu. Você nem de boné estava quando estava batendo sua cabeça na minha. Beleza, Antony. Só para saber que estou com muita dor no corpo todo".

Após ser questionada nas redes sociais por ter ido ao cabeleireiro, Gabi rebateu os críticos. "Sou vítima, estou com minha razão e com a verdade, não preciso me esconder. Não preciso fugir da Justiça, não preciso ficar em silêncio, negar esclarecimento nem nada do tipo. Agora está nas mãos de Deus e dos meus advogados. Agradeço de coração todo o apoio que recebi esses dias. Nenhuma mulher merece e deve ser agredida por nenhum motivo. Não se calem, independente de quem seja o agressor".

Nesta quarta-feira (28), Antony se pronunciou pela primeira vez desde as acusações se tornarem públicas. No comunicado, o jogador nega a agressão e se diz injustiçado.

"Por vocês, após ter prestado meu depoimento na delegacia onde está sendo conduzida a investigação do inquérito envolvendo meu nome, queria falar publicamente, pela primeira vez, desde que fui falsamente acusado de agressão. Fiquei calado até o momento para que nada pudesse interferir no processo investigatório, mas durante todos esses dias eu e minha família sofremos em silêncio. Mesmo nascendo e tendo sido criado em uma comunidade muito carente, nunca tinha passado por uma situação semelhante a essa, na qual uma falsa acusação de agressão gerou um julgamento público prévio e injusto por parte de alguns. Após o encerramento da investigação será comprovada minha inocência, sendo certo que a justiça vai prevalecer e o dano inicialmente causado em minha imagem vai ficar no passado. Agradeço pelas incontáveis mensagens de apoio recebidas nesse momento muito difícil" , disse a nota.