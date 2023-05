Reprodução/Instagram Maisa comenta rumores de affair com o jogador Rodrygo

Maisa usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para comentar os rumores do affair com o jogador Rodrygo.

A atriz esteve no jogo do Real Madrid em Madrid, na Espanha, e logo os internautas iniciaram os boatos de que os dois estariam vivendo um romance.





Pelo Twitter, a artista compartilhou fotos ao lado do atleta e seus familiares e brincou com a falta do símbolo de verificado no perfil, além de ressaltar que está solteira.

"Perdeu tudo!!!! Solteira (porque se não falar isso não engaja) e sem verificado, a atriz Maisa, reclama de falta de verificado no Twitter. Entenda:", escreveu ela ao responder um seguidor.

Em uma das imagens publicadas por Maisa, ela aparece ao lado de Rodrygo com uma camisa dele autografada. "Autografada pelo amigo", disse.

"Perdeu tudo!!!!

Solteira (pq se n falar isso n engaja) e sem verificado, a atriz Maisa, reclama de falta de verificado no Twitter. Entenda:" https://t.co/RHI57KqWXS — +a (@maisa) May 10, 2023





Prima & amigos en Madrid!

Ps: já cheguei caindo de patinete e ralando o joelho no chão, mas deu td certo.



Alguém adivinha o próximo destino??? pic.twitter.com/SLuNhdAcb0 — +a (@maisa) May 10, 2023





