Instagram/@anacastelacantora Ana Castela quer curtir a solidão

O desejo de Ana Castela em ter a sua casa sozinha, independente de seus pais, passa pela necessidade da cantora de curtir a sua solidão quando volta de suas viagens.

Ana Castela é apaixonada pelos pais, então nada tem a ver morar sozinha com o amor que ela sente pelos pais.

Mas ela tem que sentir a sua solidão quando volta para casa.

É a solidão da reestruturação de teu tempo e suas energias.

Ela precisa ficar só caminhando pela casa ou em sua banheira, relaxando e pensando na vida e em seus sonhos.

Todas as pessoas têm sonhos e a Ana Castela, artista que ela é, gosta de criar as suas fantasias com ela mesma e amar a si mesma quando está com ela mesma.

TV Gazeta tem nova apresentadora em março

A TV Gazeta só vai por a nova apresentadora em cena no seu jornal em março.

A moça, Joana Treptow, a mais linda mulher da TV brasileira, estava sendo desperdiçada na TV Band porque o diretor de jornalismo Rodolfo Schneider não sabia o que fazer com ela.

Joana Treptow é a nova contratada da TV Gazeta.





Aliás, o diretor de jornalismo da TV Band não sabe o que fazer com ele mesmo.

Mas a família Saad gosta tanto dele que ele faz qualquer coisa e está tudo bom.

O amor é lindo.

RedeTV! a caminho de alguma coisa

A RedeTV!, agora nas mãos dos filhos de Amilcare Dallevo, está sem programação de TV aberta.

Apenas o Operação de Risco tem Ibope acima de 1,5.

O restante dá até pena porque precisa melhorar muito para ter Ibope péssimo.

Mistério no esporte do SBT

O grande mistério no esporte do SBT é se o Galvão Bueno vai dar mais Ibope que o Benjamin Benja.

O programa é de debate sobre futebol.

Na TV Band, o Galvão Bueno dava entre 0,2 e 0,5.

Acredita-se que o Galvão no SBT dê mais de 5.

E traga bons patrocinadores para pagar a conta.