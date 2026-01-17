Ana Castela quer curtir a solidão

O desejo de Ana Castela em ter a sua casa sozinha, independente de seus pais, passa pela necessidade da cantora de curtir a sua solidão quando volta de suas viagens.
Ana Castela é apaixonada pelos pais, então nada tem a ver morar sozinha com o amor que ela sente pelos pais.
Mas ela tem que sentir a sua solidão quando volta para casa.
É a solidão da reestruturação de teu tempo e suas energias.
Ela precisa ficar só caminhando pela casa ou em sua banheira, relaxando e pensando na vida e em seus sonhos.
Todas as pessoas têm sonhos e a Ana Castela, artista que ela é, gosta de criar as suas fantasias com ela mesma e amar a si mesma quando está com ela mesma.
TV Gazeta tem nova apresentadora em março
A TV Gazeta só vai por a nova apresentadora em cena no seu jornal em março.
A moça, Joana Treptow, a mais linda mulher da TV brasileira, estava sendo desperdiçada na TV Band porque o diretor de jornalismo Rodolfo Schneider não sabia o que fazer com ela.
Aliás, o diretor de jornalismo da TV Band não sabe o que fazer com ele mesmo.
Mas a família Saad gosta tanto dele que ele faz qualquer coisa e está tudo bom.
O amor é lindo.
RedeTV! a caminho de alguma coisa
A RedeTV!, agora nas mãos dos filhos de Amilcare Dallevo, está sem programação de TV aberta.
Apenas o Operação de Risco tem Ibope acima de 1,5.
O restante dá até pena porque precisa melhorar muito para ter Ibope péssimo.
Mistério no esporte do SBT
O grande mistério no esporte do SBT é se o Galvão Bueno vai dar mais Ibope que o Benjamin Benja.
O programa é de debate sobre futebol.
Na TV Band, o Galvão Bueno dava entre 0,2 e 0,5.
Acredita-se que o Galvão no SBT dê mais de 5.
E traga bons patrocinadores para pagar a conta.