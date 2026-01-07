Reprodução Instagram Ana Castela e Zé Felipe cantaram juntos pela primeira vez após o término



Apesar do comunicado feito por Ana Castela e Zé Felipe dizendo que a separação foi feita em comum acordo, isto não foi bem assim.

No auge de seus 22 anos e tendo acabado de realizar o seu sonho de comprar a sua casa e morar sozinha, com uma subida de sucesso de shows em grande crescimento, Ana Castela sentiu a necessidade de ficar sozinha porque o jovem Zé Felipe, de 27 anos, não estava à altura de prover emocionalmente o que a menina Ana Castela precisava.

Ana está morando sozinha, embora more no mesmo condomínio de luxo onde moram os seus pais, ela experimenta momentos de grande solidão em sua casa. E nestes momentos, ela precisava de um parceiro que pudesse estar com ela e ao lado dela, desse o respaldo emocional, que uma menina de 22 anos ainda precisa.

Mas o Zé Felipe é ainda muito jovem e está com sua carreira em subida, tendo como ajuda o fato de ser filho dehoje um dos dois maiores cantores sertanejos ao lado de

Zé Felipe tem que dar atenção à sua carreira que ainda não está consolidada. Ele ainda é o filho de Leonardo e precisa amadurecer para ser conhecido apenas como o Zé Felipe.

Já Ana Castela conseguiu um sucesso imenso sem ser filha de nenhum sertanejo de nome. Quem dá respaldo é sua mãe que fica com o seu telefone celular ligado sempre que a cantora precisar.

E neste cenário temos uma Ana Castela morando sozinha e precisando de afeto e um Zé Felipe preocupado com a sua carreira ainda ligada ao pai.

Foi neste momento de incertezas que Ana Castela percebeu que Zé Felipe não estava na mesma frequência que ela. E não alimentava o que ela precisava.

E foi exatamente nas vésperas de Natal e Réveillon que o ser humano aumenta a sensibilidade afetiva e toma atitudes por emoção. Foi quando Ana Castela decidiu que Zé Felipe não era a pessoa que ela precisava ter ao lado e então pediu a separação dele.

Como os dois são publicamente muito queridos e amados, decidiram criar aquela carta ao público dizendo que os dois fizeram a separação em comum acordo. Mas se a separação não tivesse partido de Ana Castela, o Zé Felipe não teria feito o seu s how no navio de Ana Castela com uma fita na cabeça com o nome dela. A fita na cabeça de Zé Felipe é um pedido de ajuda.

O ser humano é estranho e um jovem de 27 anos tem ações estranhas. Zé Felipe ainda tem a Virginia Fonseca na cabeça todos os dias e precisa de outra mulher para tirar a Virgínia da cabeça, mesmo querendo voltar com Virgínia.

Então ele põe uma fita com o nome de Ana Castela na cabeça.