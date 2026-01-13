Reprodução/Internet Joana Treptow foi contratada pela TV Gazeta e estreia em 2 de março

A TV Gazeta confirmou nesta segunda-feira (12) a contratação de Joana Treptow como nova âncora do Jornal da Gazeta. A estreia da jornalista no comando do principal telejornal da emissora está marcada para o dia 2 de março e coincide com uma reformulação completa do noticiário, que passa a apostar em um modelo mais tecnológico e voltado ao hard news.

“Fazer parte do Jornal da Gazeta simboliza um amadurecimento da minha trajetória. É um jornal com história e credibilidade, e integrar um capítulo de inovação editorial é uma honra e um desafio”, afirmouem nota enviada à imprensa.

A jornalista também prometeu uma abordagem direta e acessível: “Acredito em um jornalismo claro, acessível e contextualizado, que explica sem jargões e sem subestimar quem está do outro lado”, disse.

Novo perfil

A jornalista vai conciliar o trabalho na TMC com a nova função na. Para José Emílio Ambrósio, diretor de jornalismo da emissora, a escolha foi estratégica: “Joana foi escolhida pela competência como jornalista e por sua trajetória na televisão como apresentadora e repórter. Hoje, ela também desempenha um papel importante no rádio, o que acrescenta um diferencial relevante ao seu desempenho”, destacou.

Segundo Ambrósio, a chegada de Joana Treptow simboliza também uma mudança de perfil no Jornal da Gazeta. “O modelo de hard news que estamos desenvolvendo é extremamente moderno e tecnológico. Joana tem imagem, luz própria e foi escolhida especificamente para esse tipo de jornal. Ela vai ser a cara do jornal”, completou o executivo.