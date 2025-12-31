Michele Castela, mãe de Ana Castela, foi a verdadeira mestre de obras e decoradora da casa de sua filha Ana Castela.
Foi até mais do que isto.
Foi a mãe de Ana Castela quem descobriu e comprou a casa da filha.
Ana Castela morava com os pais, que estavam acostumados a uma tropa de gente na casa deles, tropa de gente que trabalha com Ana Castela.
E não é pouca gente.
E a filha Ana Castela dizia para os pais que queria morar sozinha.
O pai pensava que a filha deveria guardar mais dinheiro.
Mas a vontade de morar sozinha era tanta que a mãe dela convenceu o pai que o momento era necessário.
Então Michele, mãe de Ana, encontrou uma mansão perfeita no condomínio onde eles ja moravam.
A razão principal é que com as constantes viagens de Ana Castela, sua mãe poderia supervisionar os trabalhos que fariam parte da casa da filha.
E a Ana Castela sempre pedia e pede para que sua mãe faça compras para ela.
Michele sabia que iria sentir muita falta de todo o pessoal que trabalha com Ana Castela e que frequentava todos os dias a casa dela, Michele.
Mas Michele também entendeu que aquele era o momento de fazer com que Ana Castela tivesse a sua própria casa.
Escolhida a casa, comprada a casa, foram 14 meses de obras para que a ficasse ao gosto da filha Ana Castela.
Muita madeira e pedras foram os materiais escolhidos para que a casa tivesse um jeito rústico elegante.
E ficou muito linda ao ser mostrada em redes sociais.
Uma vez pronta a casa, Ana mudou-se e ficou um vazio na casa da mãe dela.
Mas Michele fica sempre com o telefone celular ligado para que a filha possa falar com ela a qualquer momento.
A mãe zelosa se mostra protetora da filha.
Outro dia, já morando em sua casa, Ana Castela estava em sua banheira, quando telefonou para a mãe às 11 da noite para pedir que a mãe providenciasse uma televisão dentro do banheiro para ela.
Ana queria descansar em sua banheira vendo TV.