As coincidências não existem. A Virginia Fonseca se separou do José Felipe para se envolver com o Vini Jr., jogador de futebol.

E o José Felipe engatou um namoro com a cantora Ana Castela.

Eis que ao fim do ano passado, Ana Castela e José Felipe se separaram.

E, ao mesmo tempo, Virginia Fonseca e Vini Jr. passaram este réveillon lado a lado.

As videntes já diziam que a Virginia voltaria a ser mulher de José Felipe.

A vida tem destas coisas.

Uns vão e vêm e outros nem vão e nem vêm.

A mulher acaba deixando um homem por pensar que ele está superado e não serve mais para ela.





E, ao conhecer outro homem, acaba vendo que o homem antigo era muito bom e ela que estava estressada e ansiosa.

A ansiedade acaba com relacionamentos.

A ansiedade sem a comunicação entre as pessoas acaba com relações que as pessoas pensavam que jamais voltariam a ter.

E quando tudo isto acontece no meio artístico, as coisas ficam mais complexas e menos verdadeiras.

As ilusões no meio artístico, principalmente quando tem muito dinheiro, são maiores que a realidade entre um casal.

As ilusões por muitas vezes são consideradas fatos de verdade quando você pode ir e voltar com avião a jato e muita grana para jogar onde desejar.

Os jovens então têm uma ilusão muito maior e sempre acreditam que eles têm razão, mesmo que a razão seja uma coisa que a própria razão desconheça.

A volta entre Virginia Fonseca e José Felipe é a coisa mais natural a acontecer.

Principalmente para o bem dos filhos, que deveriam ser o fator principal de uma relação.

Se você não quer ter o comprometimento com os filhos, não tenha os filhos.

Virginia Fonseca ter estado ao lado de Vini Jr. no réveillon pareceu muito mais um ato social de acordo do que uma união.

José Felipe ter se separado antes do réveillon passar pareceu muito mais um ato de precipitação.

A mãe de José Felipe atua pela volta do casal.

É uma questão de muito menos tempo do que o relógio pode mostrar.