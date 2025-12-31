Instagram/@vinijr Vini Jr. e Virginia Fonseca passam o réveillon juntos na Espanha

Vini Jr. escolheu a Espanha para dar as boas-vindas a 2026 em clima de celebração.

O atacante do Real Madrid está passando a virada do ano ao lado de Virginia Fonseca, em um encontro que reuniu amigos próximos do casal.

Nas redes sociais, o jogador compartilhou registros da noite, todos vestidos de branco, e deixou uma mensagem positiva para o novo ano: “2026 abençoado pra nós”.

Entre as imagens publicadas, aparecem momentos com o influenciador Casimiro Miguel e outros amigos.

Virginia também mostrou detalhes da virada especial. A apresentadora estava acompanhada dos filhos Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de um ano, além de amigos e de Monyque Isabella da Costa, irmã de Zé Felipe.

Em um dos registros, chamou atenção um clique da filha do meio usando um brinco de diamantes com as iniciais do próprio nome. Virginia ainda compartilhou uma reflexão extensa.

“Vem, 2026, estamos prontos para você! 2025 foi um ano de muitos desafios, mas de muitas conquistas, de muitas risadas e também lágrimas, foi um ano que me mostrou o quanto sou forte e o quanto Deus está comigo em todos os momentos! Saio desse ano com o coração cheio de gratidão e pronta para começar o melhor ano da minha vida! Que 2026 nos traga muitas bençãos, saúde, amor, sabedoria e força para enfrentarmos os desafios, conquistas e paz!”, escreveu.