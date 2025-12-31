Reprodução/Instagram/@zefelipe/@poliana Poliana Rocha toma atitude após término de Zé Felipe com Ana Castela

Poliana Rocha fez uma publicação nos Stories na madrugada da última terça-feira (30), afirmando estar em oração. Seu filho com o cantor Leonardo, Zé Felipe, terminou nesta semana o relacionamento com a namorada, Ana Castela. Os dois estavam juntos havia cerca de dois meses.

"Em oração", escreveu ela. Fãs destacaram que a mensagem demonstra esperança de que o casal reate o relacionamento.

Zé Felipe se pronunciou sobre o término por meio de uma mensagem:

"Venho por meio desta comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela; ela me fez enxergar um outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia havia muito tempo", iniciou.

O cantor reforçou que não houve briga. "Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo", afirmou.





Término entre Ana Castela e Zé Felipe

O filho de Leonardo foi enfático em seu comunicado e pediu que o público não criasse fake news sobre o fim do relacionamento.

"Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque estou f***-se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento", disse.

Após o término de seu casamento com Virginia Fonseca, meses depois começaram as especulações de que o cantor estaria vivendo um affair com Ana Castela. Os dois passaram a ser vistos juntos, além de trocarem declarações e publicações nas redes sociais.