Reprodução/Instagram/@zefelipe/@anacastelacantora Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe, de 27 anos, utilizou as redes sociais pela primeira vez após anunciar o fim de seu relacionamento com Ana Castela. Através do seu perfil do Instagram, Zé apareceu, na madrugada desta quinta-feira (1º), para reforçar que 2026 será abençoado. Além disso, o filho de Leonardo desembarcou na última quarta-feira (31/12) em Natal, no Rio Grande do Norte, para passar o réveillon em Pipa, no litoral potiguar.

Pouco tempo depois de terminar o namoro com Ana Castela, o cantor chamou atenção ao viajar no jato particular de sua ex-esposa, Virginia Fonseca, que está em Madri, na Espanha, junto com os três filhos do casal e o namorado, Vini Jr.

Zé Felipe teria decolado de Goiânia por volta das 18h e chegado ao destino às 21h. A aeronave utilizada foi o jato particular de Virginia, um Cessna Citation Sovereign, prefixo PSMZV. Ainda na tarde da última quarta-feira (31/12), uma atitude do filho de Leonardo também chamou bastante atenção: ele apagou diversas fotos e vídeos de seu Instagram, deixando apenas três publicações no perfil. As informações são do Leo Dias.





As únicas que permaneceram foram álbuns dele sozinho com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos de sua relação com Virginia Fonseca.

Fim do relacionamento com Ana Castela

Zé Felipe anunciou o fim do relacionamento com Ana Castela. Em comunicado publicado nas redes sociais na última segunda-feira (29), o cantor sertanejo enfatizou que a decisão foi tomada em comum acordo e negou que o término tenha ocorrido por conta de brigas. Ele também declarou ainda amar a cantora e pediu compreensão ao público diante da repercussão do rompimento.



"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu Zé Felipe, que assumiu o namoro com Ana Castela em outubro. Os rumores de que eles estariam juntos iniciaram ainda em julho, quando os dois embarcaram para Orlando, nos Estados Unidos, pouco tempo após o fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca.



O cantor frisou que o relacionamento trouxe mudanças pessoais e que mantém carinho pela família da ex-namorada. "Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim", afirmou. O famoso mencionou os pais de Ana, Michelle e Rodrigo, e outros membros da família, agradecendo pelo acolhimento. "Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês", disse.

