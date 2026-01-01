Reprodução/Instagram/@polianarocha/@anacastela Poliana Rocha manda recado para Ana Castela

A influenciadora Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, fez questão de deixar um comentário em uma postagem da ex-nora, Ana Castela. Após o término do relacionamento entre o cantor e a boiadeira, a esposa de Leonardo comentou em uma publicação da artista.

No post, Ana Castela compartilhou um carrossel de fotos e aproveitou para se despedir de 2025, destacando o show que faria na Avenida Paulista.

"Bora fechar 2025 com chave de ouro, do jeito que a gente merece. Tô chegando, Avenida Paulista", escreveu Castela.

Ao ver a publicação, Poliana fez questão de demonstrar que está tudo bem, mesmo após o fim do relacionamento do filho com Ana. "Desejo tudo de melhor na sua vida! Estarei sempre torcendo por você", comentou a ex-sogra.





Pedido de Zé Felipe

O filho de Leonardo foi enfático em seu comunicado e pediu que o público não criasse fake news sobre o fim do relacionamento.

"Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque estou f***-se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento", disse.

Após o término de seu casamento com Virginia Fonseca, meses depois começaram as especulações de que o cantor estaria vivendo um affair com Ana Castela. Os dois passaram a ser vistos juntos, além de trocarem declarações e publicações nas redes sociais.

O término

Zé Felipe se pronunciou sobre o término por meio de uma mensagem na última segunda-feira (29/12). Os dois fizeram uma publicação conjunta nos Stories comunicando a decisão.

"Venho por meio desta comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela; ela me fez enxergar um outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia havia muito tempo", iniciou.

O cantor reforçou que não houve briga. "Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo", afirmou em nota.