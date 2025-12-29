Reprodução/Internet Zé Felipe confirma término com Ana Castela e ainda declara amor

Zé Felipe anunciou o fim do relacionamento com Ana Castela. Em comunicado publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (29), o cantor sertanejo afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e negou que o término tenha ocorrido por conta de brigas. Ele também declarou ainda amar a cantora e pediu compreensão ao público diante da repercussão do rompimento.

“Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos”, escreveu Zé Felipe, que assumiu o namoro com Ana Castela em outubro. Os rumores de que eles estariam juntos começaram ainda em julho, quando os dois embarcaram para Orlando, nos Estados Unidos, pouco tempo após o fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca.

destacou que o relacionamento trouxe mudanças pessoais e que mantém carinho pela família da ex-namorada. “Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim”, afirmou. O cantor mencionou os pais de Ana, Michelle e Rodrigo, e outros membros da família, agradecendo pelo acolhimento. “Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês", disse.

No texto, o sertanejo reforçou que o término foi pacífico. “Não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama”, declarou. Ele também pediu respeito à privacidade dee da família dela.