Holograma de Silvio Santos emociona plateia na festa de lançamento do SBT News, lendo as 14 normas do jornalismo que escreveu em 1988.

A grande surpresa da festa do SBT News foi a presença de Silvio Santos em holograma.

Silvio apareceu no palco e começou a agradecer a família que estava dando um passo a mais e pondo no ar o SBT News.

E Silvio aproveitou a oportunidade para ler as 14 normas que ele escreveu ao seu jornalismo em 1988.

Disse Silvio que estas normas deveriam pautar o jornalismo do SBT nos tempos de agora.

As imagens reais de Silvio Santos, mesmo em holograma, fizeram a  família de Silvio chorar na plateia.

E não só a família mas também artistas da casa que não seguraram as lágrimas e participaram de toda uma trajetória do SBT.

Gente como o Ratinho, o Cesar Filho, o Celso Portiolli, as filhas de Silvio, a mulher Iris e tantas outras pessoas que acompanharam Silvio dentro do SBT em seus tempos de glória.

Afinal o tempo não fica na porta, mesmo tarde vai entrante, o tempo assim se comporta tal qual o vento galopante.

