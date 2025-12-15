Reprodução Redes Sociais Holograma de Silvio Santos emociona plateia na festa de lançamento do SBT News, lendo as 14 normas do jornalismo que escreveu em 1988.

A grande surpresa da festa do SBT News foi a presença de Silvio Santos em holograma.

Silvio apareceu no palco e começou a agradecer a família que estava dando um passo a mais e pondo no ar o SBT News.

E Silvio aproveitou a oportunidade para ler as 14 normas que ele escreveu ao seu jornalismo em 1988.

Disse Silvio que estas normas deveriam pautar o jornalismo do SBT nos tempos de agora.



As imagens reais de Silvio Santos, mesmo em holograma, fizeram a família de Silvio chorar na plateia.



E não só a família mas também artistas da casa que não seguraram as lágrimas e participaram de toda uma trajetória do SBT.



Gente como o Ratinho, o Cesar Filho, o Celso Portiolli, as filhas de Silvio, a mulher Iris e tantas outras pessoas que acompanharam Silvio dentro do SBT em seus tempos de glória.



Afinal o tempo não fica na porta, mesmo tarde vai entrante, o tempo assim se comporta tal qual o vento galopante.