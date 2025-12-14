Reprodução/Instagram Fiuk e Fábio Jr.

O termo “nepo baby” voltou ao centro do debate nas redes sociais ao reunir filhos de famosos que ganharam visibilidade no meio artístico. No Brasil, nomes como Sasha Meneghel, Leandra Leal, Enzo Celulari e Luisa Perissé são alguns dos nomes que já assumiram o título que, para muitos, é visto com maus-olhos.

A expressão vem de “nepotism baby” e descreve artistas que iniciaram carreiras com exposição ampliada por vínculos familiares. O conceito não invalida talento, mas reconhece vantagens de entrada no mercado.

Sasha Meneghel foi um dos nomes mais comentados ao assumir o rótulo publicamente. Filha de Xuxa Meneghel, a modelo e empresária falou sobre privilégios durante evento de moda. “Eu sou nepo baby sim, e eu quero dizer que eu sou 'A' nepo baby, tá? Eu reconheço os privilégios que eu tenho. Eu tenho um privilégio imenso de poder juntar tanta gente incrível aqui”, afirmou.

Leandra Leal também abordou o tema de forma aberta. Filha da atriz Ângela Leal, a artista relativizou o peso do termo ao falar sobre trajetória e trabalho. “Nepobaby é ser filho de alguém famoso que seguiu a mesma carreira que você? Eu sou nepobaby. É possível alguém que é filha de uma atriz que é atriz também não ter isso? Gente, é a vida”, declarou.

Na sequência, Leandra destacou dedicação profissional ao longo dos anos. “Trabalho muito, estudei muito, estou comprometida. Não sou acomodada, não sou uma pessoa que senta nos meus privilégios. Pelo contrário! Sou consciente deles.”

Enzo Celulari seguiu caminho semelhante ao comentar o rótulo. Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, o jovem afirmou que a expressão não deveria ser vista de forma negativa. “Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício”, disse.

Veja alguns dos nepo babies mais famosos do Brasil:





Luisa Perissé transforma rótulo em programa

Luisa Perissé lançou recentemente um programa dedicado ao tema. Filha da atriz Heloisa Perissé, a artista criou o “Nepograma”, no canal do YouTube da Sony, com foco em conversas sobre fama e herança artística. A ideia surgiu após participação em um podcast com Flávia Alessandra e Giulia Costa.

Em entrevista ao iG Gente, a artista comentou sobre críticas ao termo, Luisa adotou tom leve. “As pessoas falam sempre num tom muito pejorativo, né? Mas também é um é um fato”, afirmou. Em seguida, resumiu a proposta do projeto. “Vamos fazer essa limonada, né? Melhor, vamos fazer uma caipirinha”.

A apresentadora disse que o programa busca múltiplas perspectivas. “Existem mil lados e mil histórias que nem todo mundo conhece”, analisou. A atração tem episódios semanais e quadros que comentam notícias envolvendo filhos de famosos.