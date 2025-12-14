Fiuk e Fábio Jr.
O termo “nepo baby” voltou ao centro do debate nas redes sociais ao reunir filhos de famosos que ganharam visibilidade no meio artístico. No Brasil, nomes como Sasha Meneghel, Leandra Leal, Enzo Celulari  e Luisa Perissé  são alguns dos nomes que já assumiram o título que, para muitos, é visto com maus-olhos.

A expressão vem de “nepotism baby” e descreve artistas que iniciaram carreiras com exposição ampliada por vínculos familiares. O conceito não invalida talento, mas reconhece vantagens de entrada no mercado. 

Sasha Meneghel  foi um dos nomes mais comentados ao assumir o rótulo publicamente. Filha de Xuxa Meneghel, a modelo e empresária falou sobre privilégios durante evento de moda. “Eu sou nepo baby sim, e eu quero dizer que eu sou 'A' nepo baby, tá? Eu reconheço os privilégios que eu tenho. Eu tenho um privilégio imenso de poder juntar tanta gente incrível aqui”, afirmou.

Leandra Leal também abordou o tema de forma aberta. Filha da atriz Ângela Leal, a artista relativizou o peso do termo ao falar sobre trajetória e trabalho. “Nepobaby é ser filho de alguém famoso que seguiu a mesma carreira que você? Eu sou nepobaby. É possível alguém que é filha de uma atriz que é atriz também não ter isso? Gente, é a vida”, declarou.

Na sequência, Leandra destacou dedicação profissional ao longo dos anos. “Trabalho muito, estudei muito, estou comprometida. Não sou acomodada, não sou uma pessoa que senta nos meus privilégios. Pelo contrário! Sou consciente deles.”

Enzo Celulari seguiu caminho semelhante ao comentar o rótulo. Filho de  Claudia Raia e Edson Celulari, o jovem afirmou que a expressão não deveria ser vista de forma negativa. “Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício”, disse.

Veja alguns dos nepo babies mais famosos do Brasil:

Pedro Novaes: filho de Letícia Spiller e Marcelo Novaes. Foto: Reprodução/Instagram
Benício, Joaquim e Eva: filhos de Angélica e Luciano Huck. Foto: Instagram
Giulia Costa: filha de Flávia Alessandra. Foto: YouTube
Luisa Perissé: filha de Heloísa Périssé. Foto: Instagram
Yasmin Brunet: filha da modelo Luíza Brunet. Foto: Reprodução
Wanessa Camargo: filha do cantor Zezé Di Camargo. Foto: Reprodução
Sandy e Júnior Lima: filhos do cantor sertanejo Xororó. Foto: Reprodução
Tiago Leifert: filho de Gilberto Leifert, que foi diretor na Globo. Foto: Reprodução
Rafael e Francisco Vitti: filhos do ator João Vitti e da atriz Valéria Alencar. Foto: Reprodução
Maria Maya: filha do diretor Wolf Maya e da atriz Cininha de Paula. Foto: Reprodução
Luisa Arraes: filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virgínia Cavendish. Foto: Reprodução
Livian Aragão: filha do ator e humorista Renato Aragão. Foto: Reprodução
João Silva: filho do apresentador Fausto Silva, o Faustão. Foto: Reprodução
Manu Gavassi: filha do radialista e apresentador Zé Luiz. Foto: Reprodução
João Guilherme e Zé Felipe: filhos do cantor Leonardo. Foto: Reprodução
Gabeu: filho do cantor sertanejo Solimões. Foto: Reprodução
Gabriela Duarte: filha da atriz Regina Duarte. Foto: Reprodução
Fiuk: filho do cantor Fábio Júnior. Foto: Reprodução
Família Abravanel: as filhas e netos do empresário Silvio Santos dominam a grade do SBT. São elas_ Patrícia, Silvia, Rebeca e Renata, além do neto Thiago Abravanel. Foto: Reprodução
Fernanda Torres: filha da atriz Fernanda Montenegro. Foto: Reprodução
Família Gil: após o sucesso do cantor Gilberto Gil, seus herdeiros são formados pela cantora Preta Gil, a apresentadora Bela Gil, o baterista José Gil, a atriz Nara Gil, o cantor Ben Gil, além da banda 'Os Gilsons', formada pelo filho José e os netos. Foto: Reprodução
Barbara Evans: filha da modelo Monique Evans. Foto: Reprodução
Cleo: filha da atriz Glória Pires e do cantor Fábio Júnior. Foto: Reprodução
Antonia Moraes: a Guta de 'Pantanal' é filha da atriz Glória Pires e. Foto: Reprodução
Alice Braga: sobrinha da atriz Sônia Braga. Foto: Reprodução
Bruno Fagundes: filho do ator Antônio Fagundes. Foto: Reprodução
Enzo Celulari: filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari. Foto: Reprodução


Luisa Perissé transforma rótulo em programa

Luisa Perissé lançou recentemente um programa dedicado ao tema. Filha da atriz Heloisa Perissé, a artista criou o “Nepograma”, no canal do YouTube da Sony, com foco em conversas sobre fama e herança artística. A ideia surgiu após participação em um podcast com Flávia Alessandra e Giulia Costa.

Em entrevista ao iG Gente, a artista comentou sobre críticas ao termo, Luisa adotou tom leve. “As pessoas falam sempre num tom muito pejorativo, né? Mas também é um é um fato”, afirmou. Em seguida, resumiu a proposta do projeto. “Vamos fazer essa limonada, né? Melhor, vamos fazer uma caipirinha”.

A apresentadora disse que o programa busca múltiplas perspectivas. “Existem mil lados e mil histórias que nem todo mundo conhece”, analisou. A atração tem episódios semanais e quadros que comentam notícias envolvendo filhos de famosos.

