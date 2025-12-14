Reprodução/X Reprodução/X

Roberto Carlos sofreu um acidente neste domingo (14) durante a gravação do especial de fim de ano da Globo. O cantor conduzia um Cadillac em Gramado, no Rio Grande do Sul, quando houve falha no sistema de freios. O veículo atingiu outros três carros da equipe. O artista foi levado ao hospital por precaução.

A assessoria de imprensa da Globo informou que Roberto Carlos e outras três pessoas envolvidas no acidente passaram por atendimento médico. Todos foram encaminhados ao Hospital Arcanjo São Miguel e liberados após a realização de exames. Não houve registro de ferimentos graves.

O acidente ocorreu durante a gravação da abertura do especial, que integra a programação tradicional de fim de ano da emissora. A Globo não informou se o cronograma de gravações sofreu alterações após o ocorrido. Segundo a emissora, o problema foi causado por uma falha mecânica no sistema de freios do Cadillac utilizado na cena. O carro acabou colidindo com outros veículos que acompanhavam a produção no local.

A assessoria também não detalhou o nível dos danos materiais causados pelo acidente. A produção segue prestando suporte às equipes envolvidas e monitorando a situação.

O especial foi gravado em meio ao cenário natalino de Gramado. O especial de Roberto Carlos enfrentou incertezas ao longo de 2025. A Globo demorou meses para confirmar a continuidade do projeto, apesar da tradição mantida há décadas na programação da emissora.

Intitulado Especial Roberto Carlos: Noite Feliz, o programa reúne sucessos da carreira do cantor e músicas natalinas. A exibição está marcada para 23 de dezembro. O contrato entre Roberto Carlos e a Globo foi renovado por mais três anos, garantindo a parceria até 2027. As negociações foram concluídas em junho, após ajustes financeiros.