Visto nas telinhas com ternos e calças sociais, Cesar Filho apareceu bem diferente em uma postagem íntima feita nesta quarta-feira (24). Na ocasião, ele aparecia em uma banheira ao lado da companheira, Elaine Mickely, com quem se casou em 2000.

"Uma pausa para um delicioso banho de espuma para relaxar! Uma quarta-feira maravilhosa, produtiva e abençoada para você", escreveu ele como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,5 milhões de seguidores.





Para aproveitar alguns dias de descanso, o casal escolheu viajar para um destino internacional. Trata-se de Bali, que é uma província e ilha da Indonésia, muito conhecida pelas paisagens paradisíacas naturais, com destaque para as áreas hídricas.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios ao jornalista e a esposa dele. "Decidiram fazer outra lua de mel? Estão lindos", declarou uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosos", acrescentou uma segunda. "Vidas solteiras importam, que inveja de vocês", brincou ainda um terceiro.

Saiba mais

Cesar Filho ganhou destaque midiático pela atuação como jornalista e apresentador em programas de destaque na indústria televisiva. O início da carreira foi na TV Record, no departamento esportivo do canal.

Mas ele colecionou passagens por várias outras empresas, como Globo e Bandeirantes. Além da trajetória no jornalismo, também se dedicou às artes cênicas. Um dos trabalhos mais lembrados dele como ator foi em "Hipertensão", telenovela exibida em 1986.

Cesar está casado com Elaine Mickely desde 2000. Atualmente, o jornalista é contratado do SBT. Na emissora da família Abravanel, ele apresenta o "SBT Brasil" e se prepara para assumir o comando do novo "SBT Repórter".

