Reprodução/Internet Band não terá equipe no GP de Singapura da Fórmula 1

Uma TV por assinatura, a F! TV, especialista em Fórmula 1, está conversando com Mariana Becker para transmitir em língua portuguesa o Campeonato de 2026 de Fórmula 1.

Mariana Becker, a maior repórter mulher da história da Fórmula 1, com a experiência superior a qualquer outro repórter, respeitadíssima por todos os corredores em todos os tempos de seu trabalho, não quer deixar de trabalhar com a Fórmula 1.







A paixão de Mariana

Mariana simplesmente é uma mulher apaixonada pelo seu trabalho que começou na TV Globo em 2004.

Desafios pessoais



Mariana Gertum Becker nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, filha de Roseli Gertum, uma professora de inglês e de José Alberto Becker que exercia a medicina.



Formada em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, ela competiu como navegadora e pilota do Rally dos Sertões, em 2000, 2002 e 2003, o que demonstra o seu perfil de garra e competição.



Ao contrário de outras competições, ninguém participa do Rally dos Sertões para vencer a prova, mas sim para concluir a prova pela excitação e desafio de participar.

Reprodução/Internet Mariana Becker esteve ausente por atraso de pagamento da emissora





O contrato de Mariana Becker com a TV Globo



Mariana Becker atuou na TV Globo desde 2008 e saiu de lá no fim de 2020.



Neste período ela pode ser vista como correspondente internacional e atuando na Fórmula 1.



Mariana começou a trabalhar na TV Bandeirantes quando esta emissora passou a ter os direitos de transmissão de Fórmula 1 em 2021.



O lado pessoal de Mariana Becker



Mesmo sendo uma mulher muito reservada, todos comentavam que ela e seu marido moravam em casas separadas.



Mariana terminou este casamento em 2024, mas continua morando em Mônaco, o lugar mais glamouroso do mundo.

Uma mulher ímpar

Não se tem conhecimento na história da TV Globo, ou de qualquer outra emissora de TV, ou até de qualquer esporte, da existência de uma jornalista, esportista, mulher, que tenha um perfil de vida sequer parecido com Mariana Gertun Becker.

Reprodução/ Instagram Mariana Becker





