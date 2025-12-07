Reprodução/ Instagram Mariana Becker

Mariana Becker, de 54 anos, usou as redes sociais neste domingo (7) para se despedir da F1, pelo menos na TV aberta. A comunicadora, que passou quase duas décadas com o público brasileiro nos mais variados esportes, está no GP de Abu Dhabi.

O Grande Prêmio ocorre nos Emirados Árabes Unidos. Neste mês, ela encerra o contrato com a Band. A emissora perdeu os direitos de transmissão da liga esportiva para a Globo, que voltará a transmitir as corridas a partir de 2026.

Nas redes sociais, os espectadores especulam qual os próximos passos profissionais da comunicadora. Já se sabe que ela trabalhava em um segundo livro, mas outras opções, como um retorno à TV aberta, bem como produção de conteúdo digital, não foram descartadas pelos internautas.

"Inu GP de Abu Dhabi. Último do ano! Vamo! Quem leva o mundial?", escreveu como legenda de uma postagem de despedida feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 522 mil seguidores.

Assista:





Futuro

Becker não detalhou aos espectadores se há negociações em curso para trabalhar em outro canal aberto ou até mesmo privado para continuar cobrindo F1. No entanto, é esperado que ela lance um segundo livro de crônicas no próximo ano. Ela já é autora de "Não Inventa, Mariana".

Produzir vídeos para as redes sociais são um dos palpites levantados pelos internautas. Mariana já costumava compartilhar bastidores, trechos de entrevistas e curiosidades da modalidade em seus perfis.

Aspectos sociais, como o aumento de mulheres na produção e recepção, também são debatidos pela jornalista. Segundo Becker, quando começou no automobilismo, quase não havia mulheres no paddock, e o cenário ainda era fortemente dominado por uma cultura masculina.

Atualmente, percebe-se uma evolução importante, embora ainda longe do que seria o ideal. Ela já citou estrategistas, engenheiras e mecânicas que hoje ocupam funções que antes eram exclusivas dos homens.





F1 no Grupo Globo

A partir de 2026, a Globo voltará a transmitir a Fórmula 1, em um contrato válido até 2028.

Pelo novo modelo, a emissora colocará 15 corridas no ar ao vivo a cada temporada, enquanto as demais serão exibidas em horários alternativos.

Já os canais SporTV terão cobertura completa de todas as etapas da F1, incluindo treinos livres, classificações, corridas da F1 Sprint e a íntegra dos Grandes Prêmios.