Reprodução/ Instagram @oficialmarianabecker @lucasjavabrito Mariana Becker retoma cobertura

Ao contrário do que se esperava, a repórter Mariana Becker está cobrindo a Fórmula 1 no GP de Singapura neste sábado (4).

Após impasses no pagamento da equipe 'in loco' da Bandeirantes na transmissão, a emissora retomou a cobertura in loco.



Durante o treino livre do Grande Prêmio de Singapura, a voz da jornalista pôde ser ouvida na transmissão. Conhecida por acompanhar de perto os bastidores da Fórmula 1, ela publicou nas redes sociais um registro.





A foto foi feita diretamente dos boxes, onde apareceu ao lado do brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, que assegurou o 16º lugar no grid de largada em Marina Bay.





O iG Gente procurou a emissora para obter informações sobre a transmissão, mas não recebeu resposta até a reportagem desta matéria.

Segundo informações do Motorsport.com, do UOL, as partes entraram em acordo sobre o impasse, o que possibilitou a retomada normal da cobertura neste sábado (4), durante o terceiro treino livre e a classificação do GP de Singapura.

Entenda

Segundo informações da jornalista Julianne Cerasoli e confirmadas pelo colunista Gabriel de Oliveira, do Portal iG, Mariana Becker viajou para Singapura, porém não trabalharia. Isso porque a Band teria atrasado repasses financeiros, além de não ter enviado um cinegrafista e um produtor para auxiliá-la.

Saiba mais

A partir de 2026, a Fórmula 1 passará a ser exibida pela Globo, em um acordo que se estenderá até 2028.

Pelo novo formato, a emissora exibirá 15 Grandes Prêmios ao vivo por temporada, enquanto as outras provas serão transmitidas em horários alternativos.

Os canais SporTV exibirão ao vivo todas as atividades da Fórmula 1, incluindo treinos livres, sessões de classificação, provas da F1 Sprint e a transmissão integral dos Grandes Prêmios.