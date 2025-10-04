Reprodução/Internet Mariana Becker esteve ausente por atraso de pagamento da emissora

A repórter Mariana Becker voltou às transmissões da Fórmula 1 na Band neste sábado (4), durante o terceiro treino livre do GP de Singapura, após um período de ausência por problemas envolvendo atrasos de pagamento à equipe responsável pela cobertura in loco da categoria. A informação foi antecipada pelo Motorsport.com.

Segundo apuração do portal, o impasse foi causado pela falta de repasse da verba de produção daà empresa contratada para realizar a cobertura das corridas ao redor do mundo. Mariana Becker chegou a seguir viagem até Marina Bay, mas o restante da equipe — formada pelo cinegrafista e o produtor — não embarcou.

A empresa contratada para as transmissões internacionais pertence ao produtor executivo Jayme Brito, um dos articuladores da ida da Fórmula 1 para aem 2021. Desde então, a empresa é responsável pela contratação da equipe liderada por Mariana Becker para a cobertura presencial nos autódromos. A emissora, por sua vez, detém os direitos de transmissão da categoria até o fim da atual temporada.

Acordo entre as partes

O acordo com agarante retomada da cobertura até o fim do anoFontes do mercado de TV ouvidas pelo Motorsport.com afirmam que os atrasos nos repasses da emissora para a empresa de Jayme Brito vêm ocorrendo desde o início do contrato, mas se intensificaram ao longo do ano. Com isso, a cobertura presencial chegou a ser comprometida nas etapas mais recentes do calendário. A situação gerou preocupação quanto à continuidade do trabalho da jornalista.

O acordo firmado nesta semana permitiu a retomada da cobertura já neste fim de semana em Singapura, incluindo o treino classificatório e a prova no domingo. Em suas redes sociais, Mariana Becker publicou uma foto ao lado do piloto Gabriel Bortoleto, da equipe Sauber, celebrando o retorno à rotina de trabalho no paddock.