Namorado de Lidi Lisboa, Shia está no elenco de A Grande Conquista. O novo reality show da Record estreia em 2 de maio, e o ator vai para o núcleo da Mansão. Ou seja, logo no início do programa, ele e mais outros 15 candidatos disputarão por dez vagas na casa principal da dinâmica. A escolha será por meio de votação popular, em que os futuros confinados usarão suas redes sociais para conquistarem a simpatia do público por um espaço.





Apesar de não ser conhecido pelo público, o ator já está acostumado a estar em produções da Record. Recentemente, Shia participou da série Reis como um soldado filisteu. Já na vida pessoal, ele namora a ex-Fazenda Lidi Lisboa desde o começo de 2023.

A poucas semanas da estreia de A Grande Conquista, Shia mostrou em suas redes sociais que está trabalhando em um projeto secreto. Tudo leva a crer que o modelo esteja produzindo conteúdo afim de chamar a atenção do público para estar no núcleo da Mansão do reality show da Record.

Mas, caso ele não ganhe a vaga, Shia e outros cinco perdedores serão levados ao ambiente da Vila. Lá, eles que terão que batalhar com mais 70 pessoas por dez vagas restantes na Mansão durante um período de dez dias. Assim, quem perder de vez a chance em A Grande Conquista, logo poderá ir pra casa.



*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.