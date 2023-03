Reprodução/Instagram Vyni Fernandes, Tiago Ramos e Gabriel Torres estão negociando participação no novo reality da Record





Após receber uma enxurrada de negativas de personalidades da mídia, decepcionadas com o cachê oferecido, a Record decidiu aumentar os ganhos dos famosos que irão compor o time principal do reality show A Grande Conquista, que tem previsão de início para maio, logo após o encerramento do Big Brother Brasil 23, na Globo.







É importante, caro leitor, que você saiba que há duas categorias de participantes dentro deste novo reality show: o time titular, composto por 20 pessoas famosas que irão disputar 15 vagas no confinamento por meio de uma dinâmica que envolve suas redes sociais. E existem outras 60 pessoas, influenciadores digitais de baixa projeção, que serão confinadas em um ambiente paralelo --e que estão recebendo propostas "indecentes" da emissora em termos de cachê . Você pode ler sobre isso clicando aqui.

Além de lidar com o volume de rejeição dos quase-influencers, a emissora também começou a ser rejeitada pelos famosos, que inicialmente receberam a proposta de cachê de apenas R$ 10 mil. O valor foi considerado baixíssimo, até por conta do excesso de movimentação que os contratados terão que fazer em suas redes sociais para atrair audiência ao site oficial do programa, sem a certeza de que estarão de fato no elenco.

Após inúmeras reclamações, a direção da Record ajustou este valor para R$ 40 mil. E agora o cachê passou a ser mais interessante para as personalidades midiáticas, e as negociações começaram a avançar. Ainda assim, este é o menor valor pago pela emissora a famosos escalados para seus realities (os cachês costumavam partir de R$ 60 mil para programas como A Fazenda e Ilha Record).

A coluna já está sabendo de vários nomes que engataram uma conversa com a emissora. Tratam-se de pessoas que, pelo bem ou pelo mal, já tiveram uma exposição na TV e entendem bem do universo dos realities.

Tiago Ramos, expulso de A Fazenda 14, está na mira da emissora . Ele já havia sido pré-selecionado para o Ilha Record 3, que ainda periga não ser executado neste ano, mas a emissora acredita que o rapaz, sempre envolto em polêmicas e dono de um temperamento peculiar, é um bom nome para atrair a audiência.

Quem também está avançadíssimo nas negociações é Vyni Fernandes, ex-participante do BBB 22. Embora tenha tido uma participação apática no reality show da Globo, a Record está interessadíssima no passe do bacharel em Direito, que vem chamando a atenção das redes sociais por suas constantes transformações no rosto.

Outro nome que também passou a interessar a Record é o de Gabriel Torres, marido de Mara Maravilha. Ele já tem um vínculo com a casa, pois é jurado do reality show Canta Comigo, e chegou a ficar confinado em Paraty (RJ) para o Ilha Record 2, no ano passado, mas a emissora optou por deixá-lo como reserva e ele sequer entrou na competição.

A Grande Conquista é um reality show inteiramente criado pela Record. Por conta de sua produção, a emissora optou por não realizar uma nova temporada do Power Couple Brasil neste ano. Mariana Rios foi confirmada como apresentadora.