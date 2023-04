Divulgação/Farol Luciana Gimenez na condução do seu novo podcast





Apresentadora da RedeTV!, Luciana Gimenez tem uma nova empreitada nas redes sociais : agora a comunicadora está à frente do seu próprio podcast, o Bagaceira Chique, que está disponível no YouTube. Logo no primeiro episódio, a ex-modelo revelou durante entrevista com a influencer Tata Estaniecki como fazer sexo sem ser percebida durante uma festa de amigos.





"Na festa de um amigo você pode ir ao banheiro", comentou ela, aos risos, sem deixar claro se já seguiu seus próprios conselhos. "Ninguém vai ter convidar mais para", completou Tata.



Ainda no bate-papo, Luciana questionou a influencer se ela já transou em lugares públicos. Atualmente, Tata é casada com Júlio Cocielo. Os dois são pais de Beatriz, de dois anos, e de Caio, que ainda não nasceu.

Rapidamente, a loira negou ter feito qualquer coisa do tipo em público. Já a apresentadora riu: "Eu já. Não era jato", acrescentou, sobre a dúvida da convidada em ter feito algo mais quente em um avião privativo.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.