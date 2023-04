Reprodução Alinne Moraes e Daniel de Oliveira trabalharão juntos em nova novela do Globoplay





Alinne Moraes e Daniel de Oliveira interpretarão um casal em Guerreiros do Sol, nova novela exibida no Globoplay. O título é uma reeleitura da história de Lampião e Maria Bonita e será gravada em diversos cenários nordestinos, como a Paraíba e Sergipe. Ainda não há a data de estreia para o próximo projeto da plataforma de streaming. As informações são da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.





Alinne Moraes foi vista recentemente como Bárbara de Um Lugar Ao Sol (2021), onde ela foi par de Cauã Reymond --que intepretou os gêmeos Renato e Christian. Já Daniel de Oliveira não atua no gênero desde 2014. Na época, ele participou de O Rebu, novela da faixa das onze.

Nos últimos anos, o ator se dedicou a projetos de séries na emissora, como Amorteamo (2015), Nada Será como Antes (2016), Hebe (2020), Onde Está meu Coração (2021) e Aruanas (2021).

Em Guerreiros do Sol, Daniel viverá o filho do personagem de José de Abreu. O veterano, inclusive, será casado com Isadora Cruz na ficção. Anteriormente, os dois foram nora e sogro em Mar do Sertão, novela das seis da Globo.

A próxima novela do Globoplay é escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg e terá a direção artística de Rogério Gomes.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.