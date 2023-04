Reprodução/Instagram João Paulo Galdino, autointitulado como "frentista gato", estará no elenco de A Grande Conquista













Sucesso nas redes sociais e novo "ponto turístico" de Atibaia (SP), João Paulo Galdino, autointitulado "Frentista Gato", fisgou a atenção dos produtores de A Grande Conquista, da Record, e assinou contrato com a emissora para participar do novo reality show.





O moço arranca suspiros pelo porte físico e o carisma encantador nos atendimentos que realiza no posto de gasolina em que trabalha no interior de São Paulo. A coluna já divulgou vários nomes que irão compor o novo reality do canal e te conta, com exclusividade, como o famoso irá participar da dinâmica.

O influencer irá integrar o elenco da Vila, em que 65 participantes, entre anônimos, influencers e subcelebridades, irão viver em um local com três casas e uma área comum de convivência. A ideia faz parte da dinâmica que ocorrerá após a pré-estreia do programa.

Nela, o público escolherá, de uma lista de 16 nomes, dez famosos para entrarem diretamente na Mansão. Em contrapartida, os cinco famosos que ficarem de fora da escolha popular irão dividir o espaço com as subcelebridades.

A dinâmica prevê contar com mais de 70 participantes que irão competir pelo prêmio de R$ 1 milhão. Semelhante à proposta de A Casa, exibido na Record, onde 100 integrantes eram confinados na disputa em um ambiente insalubre, a proposta de A Grande Conquista põe em prova a popularidade do elenco nas redes sociais e a resistência de cada um em superar provas e desafios no reality.





Do posto de gasolina ao estrelato

Há cerca de um ano, João Paulo Galdino utiliza as redes sociais para promover o trabalho como frentista, e também, como modelo. Anteriormente, o moço atuou como líder de vendas e percebeu a oportunidade de trabalhar no posto de gasolina como uma forma de complementar a renda.

Com cerca de 190 mil seguidores no Instagram e mais de 25 mil no TikTok, a figura compartilha seu dia a dia como frentista com fotos chamativas e registros pessoais com os dois filhos. É possível ver Galdino abastecendo carros, atendendo os fãs e admiradores, e também biscoitando com pouca roupa em suas publicações.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho