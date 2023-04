Reprodução Fernando relata internação após misturar álcool com remédio: 'Vício'





Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba , deu uma entrevista para o quadro Bem Estar do programa É de Casa neste sábado (15). Após ser internado por misturar remédios para dormir com álcool, o músico confessou que ficou viciado com a substância que lhe ajudava a descansar: "Usava uns 15 comprimidos por dia. Durante o dia, às vezes, estava angustiado e tomava o remédio para relaxar".





Na conversa com a jornalista Gabriela Lian, o músico contou que começou a tomar o remédio por indicação médica, mas ultrapassou da ingestão diária permitida enquanto enfrentava uma crise de depressão.

"Já faz um bom tempo que eu faço o uso do [medicamento] para dormir. Teve uma época que eu entrei numa depressão, muitas angústias, e eu acabava tomando o [medicamento] para amenizar", descreveu.

O artista continuou a relatar sobre seu vício: "Isso foi me viciando, eu fiquei cada dia mais dependendo do remédio", acrescentou.

Por conta dessa dependência, o músico ficou internado por seis dias na semana passada após ter tido uma forte crise de ansiedade desencadeada com a mistura do remédio com álcool.

Passado o susto, Fernando revelou que jogou fora dos comprimidos que ainda tinha. "Os que eu tinha eu joguei fora. Ele é tão viciante que, se você ver na frente, você quer usar. Foi a pior experiência da minha vida", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.