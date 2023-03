Reprodução Apresentadora Mariana Rios está a frente de reality show dirigido por Rodrigo Carelli





Nova aposta da Record, A Grande Conquista tem dado dor de cabeça para a emissora antes do seu lançamento. Previsto para estrear em 2 de maio, o programa ainda não fechou todos os nomes do seu elenco para o confinamento da Vila. O espaço paralelo terá ao todo 70 convidados –entre anônimos e subcelebridades que disputarão entre si as vagas restantes na Mansão, local onde acontecerá a batalha pelo prêmio final de R$ 1 milhão.





Na semana passada, a Record encerrou as inscrições de anônimos para A Grande Conquista com a informação de que mais de 10 mil pessoas preencheram a ficha de perguntas para participarem do programa. No entanto, mesmo com a suposta popularidade, a produção ainda pena para fechar todos os nomes do elenco.

Fontes disseram à coluna que um dos convidados para ir ao confinamento paralelo foi abordado pela produção na quinta-feira (23), mas declinou por estar contente com seu atual emprego e por conta do pagamento oferecido pela participação.

Como já publicado na coluna, a Record oferece R$ 3 mil por 10 dias de participação dos convidados que estarão na Vila –que o foi considerado um valor muito baixo por boa parte dos que estão recusando o convite da produção. E, como são 70 pessoas que ficarão neste núcleo, é pouco provável que todos eles tenham bastante tempo de tela no reality show.

Na dinâmica do título, o grupo e mais outros seis famosos batalharão por 10 vagas restantes na Mansão. É lá que acontecerâo as principais provas do reality show, como a disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.

Outro lado

Já fontes da produção da Record acreditam que não faz sentido a reclamação dos artistas descontentes com a remuneração baixa.

A exemplo de A Fazenda, que é o carro-chefe da Record, alguns artistas escolhidos sequer ganham dinheiro no pré-confinamento do programa –que é quando eles são submetidos a exames médicos e psicológicos sem a certeza de que entrarão de fato na atração.



E, apesar da Vila ser uma dinâmica de A Grande Conquista, ela também é considerada como um pré-confinamento para a produção da Record. No decorrer do programa, os moradores desse núcleo participarão do reality show por apenas 10 dias. Eles serão dispensados após a escolha dos outros dez convidados que integrarão o elenco principal da Mansão.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.