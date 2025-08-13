Reprodução - frame de vídeo do YouTube José Coronado em Legado Corrompido

O ator José Coronado é um dos rostos mais frequentes nas séries espanholas.

Seus fãs têm a oportunidade de revê-lo em uma nova produção: Legado Corrompido, disponível na Netflix.





O astro

José Coronado nasceu em 1957 na cidade de Madri.

Na juventude chegou a cursar, sem concluir, direito e medicina, optando depois pela carreira de ator.

Nos últimos anos sua presença é constante em séries da Netflix, tais como O Sucessor , A garota na fita e Entrevías .

Na primeira delas, Coronado faz o papel de Nemo Bandeira, chefe do narcotráfico na Galícia, região Noroeste da Espanha, que busca um sucessor para seu grupo de traficantes.

Na segunda, A garota na fita , ambientada na cidade de Málaga, ao sul da Espanha, ele faz o papel de um experiente jornalista que dá suporte a uma jovem repórter, que se envolve na cobertura do desaparecimento de uma menina em uma festa de rua.

E na terceira, Entrevías, a de maior sucesso, Coronado vive Tirso Abantos, um velho veterano da guerra da Bósnia, que não aceita as mudanças pelas quais passa seu bairro em Madri.

A região está dominada por gangues de traficantes e sofre pesadamente com a especulação imobiliária.

Ambos os fatos acabam por envolver seus familiares em conflitos com representantes desses dois lados, o que faz com que Abantos queira fazer justiça pelas próprias mãos.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Belén Cuesta em Legado Corrompido





A nova série

Legado Corrompido, no original só Legado , conta a história de um magnata das comunicações, Federico Seligman, interpretado por José Coronado, que está no fim da vida e busca um acerto de contas com seu passado e a sucessão familiar nos seus negócios.

Federico passa por um tratamento de saúde que lhe traz várias limitações.

Frente a essa situação, vendo seu fim próximo, resolve dar uma entrevista a um amigo, na qual faz comprometedoras revelações sobre suas relações empresariais, familiares e com o poder.

Mas determina que a entrevista só deverá ser publicada depois de sua morte.

A série Legado corrompido inicia sua narrativa abusando, às vezes, dos clichês comuns em produções que tratam de sucessões familiares como, por exemplo, os enfrentamentos geracionais.

Mas, à medida que a série avança, aumenta a dramaticidade do enredo, envolvendo o espectador.

A cada episódio, em doses homeopáticas, descobrimos algo novo sobre o empresário e seu entorno familiar.

Essa estratégia funciona e segura o espectador, que fica curioso em saber o que irá acontecer.

Legado Corrompido, além de Coronado, também traz caras conhecidas para aqueles que acompanham as séries espanholas exibidas na Netflix.

Nela encontramos Belén Cuesta, a Manila de La Casa de Papel ; Diego Martín, o personagem Benjamin de Elite ; Nico Romero, o Pablo de As Telefonistas , e Susi Sánchez, atriz que já fez vários trabalhos com Pedro Almodóvar, como A Pele Que Habito , Os Amantes Passageiros e Dor e Glória .

Assista o trailer de Legado Corrompido :

