Rerpodução - frame de vídeo do YouTube A atriz Kiti Mánver em Duas covas

Frigiliana é um típico "pueblo andaluz", ou seja, uma cidade pacata com suas casas brancas se dividindo entre os montes e o mar.

Nesse cenário idílico acontece o desaparecimento de duas adolescentes em plena festa do povoado, a festa de Santo Antônio, o patrono do lugar.

Esse é o tema central de Duas covas, no original Dos tumbas , uma minissérie criada pelo escritor Agustín Martínez e que acaba de estrear na Netflix.





A trama

A festa corria solta em Frigiliana, na Axarquia, região leste da província de Málaga (Espanha), quando duas amigas que estavam passeando pelas ruas resolvem ir para uma festa privada.

Para ir até lá, pedem uma carona e, horas depois, são dadas como desaparecidas.

Uma delas, dias depois, é encontrada morta em uma rede de pescadores.

A outra fica desaparecida, criando uma grande tensão na família e na polícia local que não consegue solucionar o caso durante dois anos.

A avó da garota desaparecida, inconformada, passa a investigar o desaparecimento da neta por sua própria conta, com o objetivo de fazer justiça com as próprias mãos.

A partir daí, tudo é possível como, por exemplo, a aliança com gente do submundo do crime.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Álvaro Morte e Kiti Mánver em Duas covas





Elenco

Na minissérie Duas covas temos algumas caras conhecidas dos brasileiros.

A primeira é a atriz Kiti Mánver, velha conhecida dos filmes de Almodóvar, como Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão (1980), Que fiz eu para merecer isto? (1984) e Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988), obras da primeira fase do cineasta espanhol.

Entre os atores encontramos Álvaro Morte e Hovik Keuchkerian, ambos participaram da série La casa de papel (2017-2021).

O primeiro como o Professor, a cabeça pensante do grande assalto, e o segundo foi Bogotá, um dos fiéis escudeiros do Professor. Keuchkerian também foi Zamiatin, o protagonista em O poço 2 (2024).

Na atual minissérie eles são os pais das garotas desaparecidas.

Além deles, temos jovens atores e atrizes da atual cena dramática espanhola, como Nadia Vilaplana e Zoe Arnao.

A série

Duas covas tem três episódios em crescente suspense e tensão.

De uma certa forma, a trama se resolve nos três, mas o roteiro deixou brechas para uma segunda temporada ou um spin-off .

Essa produção fará parte, com certeza, da seleta coleção de série espanholas exibidas pela Netflix , como Entrevías, Machos alfa, Legado Corrompido, entre outras.

Assista o trailer de Duas Covas :

