O cantor argentino Milo J

A música argentina vai muito além do tango, do folclore, da cumbia, ou mesmo do rock.

Lá, assim como no Brasil, também há espaço para o rap.

Entre os novos rappers argentinos, destaca-se Milo J, que acaba de lançar o single " Bajo De La Piel ".

É a primeira música a ser divulgada do álbum La Vida Era Más Corta, que será lançado em breve pela Sony Music.





O artista

Milo J é o nome artístico de Camilo Joaquín Villarruel, que na próxima semana completará 19 anos.

Nascido em Morón, província de Buenos Aires ( Argentina), ele tem sido considerado uma das boas revelações musicais entre os jovens de seu país.

Desde criança, Milo J mostrava que tinha talento para a música.

Entre os 8 e 9 anos já estava compondo, junto com Alma, sua irmã mais velha. Aos 11, começou a participar em batalhas de freestyle , competições musicais que avaliam a capacidade dos concorrentes de improvisar.

Sua sonoridade é bastante criativa, refletindo o caldeirão musical familiar no qual estava mergulhado.

Lá ouvia-se desde folclore argentino até rock, além de rap, hip hop e punk.

No ano passado ele ganhou o Premio Gardel de artista revelação.

Colaborações

Quando tinha 16 anos, a participação na música "Dispara***" com a cantora argentina Nicki Nicole, fez com que Milo J fosse indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Canção de Rap/Hip-Hop, se tornando o artista mais jovem a concorrer a esse prêmio.

Com a cantora TINI, Milo J dividiu a interpretação do single “Lo que me causa”.

Sua ascensão rendeu também a participação de Nito Mestre, um dos maiores roqueiros argentinos, em um de seus shows, realizado no Estádio de Morón.

Na ocasião cantaram "Canción para mi muerte", um lindo clássico da música argentina composto por Charly García.

Milo J é uma das revelações da música argentina





Clipe

O lançamento do single " Bajo De La Piel " vem acompanhado de um videoclipe gravado no cemitério de Santiago del Estero, tradicional cidade argentina, considerada uma das mais antigas do país vizinho.

A escolha da cidade foi motivada por ser a terra natal da avó de sua mãe, que foi quem a criou.

O vídeo foi gravado com moradores do local, que não são atores, mas entenderam o projeto do artista, que se propunha a fazer um resgate de sua ancestralidade.

No material de divulgação da gravadora, Milo J disse que aqueles que participaram do vídeo, "vieram nos agradecer e disseram que, graças a esta iniciativa, o mundo agora saberia que essas pessoas existiram e continuam a existir em nossas memórias, em nossas canções e em nossos encontros”.

A música

" Bajo De La Piel " foge do que se conhece por rap tradicional.

A música faz a fusão de cantos de comunidades indígenas, resgatando identidades ancestrais, com elementos do folclore argentino e acordes de tango feitos por um bandonéon.

O resultado impacta quem ouve. Milo J é uma boa revelação da música argentina. Fiquemos atentos ao que vem por aí no novo álbum.

