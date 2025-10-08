Reprodução - frame de vídeo do YouTube As atrizes Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez

Os fãs de séries mexicanas, como Quem matou Sara? ou Chespirito: Sem querer querendo, têm agora As mortas, no original Las muertas , disponível na Netflix.

Essa nova produção retrata a vida de um bordel no interior do México, na metade século XX, das duas cafetinas que comandam o lugar e de inúmeras jovens que são exploradas pela dupla.





Série

As mortas é uma adaptação do romance homônimo do escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, com direção de Luis Estrada.

A obra, publicada em 1977, é considerada uma das principais criações do autor, sendo baseada em fatos reais tratados de forma ficcional.

Ibargüengoitia buscou inspiração na vida das irmãs González Valenzuela, também conhecidas pelo apelido de As Poquianchis , e os crimes por elas praticados.

A série tem seis episódios, nos quais a narrativa é feita de idas e vindas no tempo, além de ser apresentada de acordo com o olhar de cada um dos personagens.

Trama

A série conta a história de um bordel comandado pelas irmãs Baladro, Arcángela e Serafina, interpretadas respectivamente pelas atrizes Arcelia Ramírez e Paulina Gaitán.

O cenário é o interior do México entre as décadas de 50 e 60 do século passado.

No desenvolvimento da trama encontramos as relações pessoais das protagonistas, com suas paixões, relacionamentos familiares e o envolvimento com o poder e a corrupção mexicana daquele período.

Dentro desse cenário o que mais se destaca são as perdas de todas as personagens, tanto das cafetinas, como das mulheres que são exploradas por elas, e a violência que sofrem, em todos os sentidos.

Atrizes

Além das atrizes protagonistas Arcelia Ramírez e Paulina Gaitán, também temos que destacar algumas interpretações, como a da atriz Yessica Borroto Perryman.

Ela vive Blanca, uma moça negra que, na infância, foi vendida pelos pais para as cafetinas, com a esperança de que ela iria trabalhar em uma casa de família e assim ter uma vida melhor.

Há também La Calavera, mulher que é a "faz tudo" do bordel, vivida pelo ator Mauricio Isaac em uma interpretação marcante.

Entre os personagens masculinos, temos Simón Corona, a paixão de Serafina, vivido por Alfonso Herrera, e o Capitão Bedoya, um militar corrupto interpretado por Joaquín Cosío.

As mortas é um drama cheio de suspense, muito bem escrito e dirigido, com ótimas interpretações, denunciando a violência de gênero e a corrupção que dominava o sistema político mexicano.

Vale a pena ser assistida.

