Reprodução - Divulgação A cantora e atriz TINI

A atriz argentina TINI acaba de lançar o single " Universidad ", dividindo o microfone com o colombiano Beéle, e acompanhado de um bem humorado videoclipe.

Ela ficou conhecida depois de fazer sucesso interpretando a protagonista de Violetta, exibida pelo Disney Chanel.





TINI

A artista nasceu Martina Stoessel em Buenos Aires, em 1997, adotando o nome artístico TINI(escrito com todas as letras em maiúscula), que é seu apelido familiar, dado por sua mãe.

A atriz, hoje também cantora e compositora, iniciou sua carreira em 2007, aos 10 anos, fazendo um pequeno papel na telenovela argentina Patito Feo (Patinho feio).

Mas a fama chegaria com o protagonismo em Violetta, telenovela em três temporadas, que também rendeu um filme e sete álbuns. Ao finalizar o projeto, TINI partiu para a carreira solo.

Violetta

A telenovela foi produzida pela Disney Channel América Latina, com exibição de maio de 2012 até 6 fevereiro de 2015.

Violetta narra a história de uma jovem adolescente, com vocação para a música, que volta a viver em Buenos Aires, sua cidade natal, depois de ter vivido na Europa.

Esse retorno traz novas amizades e possibilidades de se desenvolver musicalmente.

Violetta foi um sucesso internacional, atingindo altos índices de audiência na Espanha, França, Itália, Israel e em vários países da América Latina.

A formação do elenco da série contou com profissionais argentinos, espanhóis, italianos e mexicanos, entre outros.

Beéle

O cantor e compositor Beéle nasceu Brandon de Jesús López Orozco, em 2003, na cidade colombiana de Barranquilla.

Seu estilo musical fusiona afrobeats com ritmos urbanos e outras sonoridades caribenhas, sendo hoje uma das apostas da indústria fonográfica da Colômbia.

Reprodução - Divulgação Beéle e TINI





O single

A música " Universidad ", cujo nome pode sugerir algo relacionado aos estudos em nível superior, na verdade se trata de uma canção romântica, em ritmo de merengue com toques de pop latino.

Ela conta a história de uma adolescente em crise amorosa, com dificuldade em se adaptar ao mundo real e em busca constante por seu grande amor.

A música tem uma pegada sonora animada, bem ao gosto dos jovens ouvidos, o público ao qual se destina a canção.

O vídeoclipe mostra a cantora interpretando uma moça que na busca por superar um rompimento amoroso, entre outras coisas, começa a se exercitar.

Malhando desesperadamente, acaba deslocando o pescoço, necessitando de socorro médico.

Claro que, como era de se esperar, a jovem acaba se apaixonando pelo médico, no caso interpretado pelo cantor Beéle.

O videoclipe teve direção de Martín Rietti, com a colaboração da própria TINI na elaboração do roteiro.

Os fãs de TINI, com certeza, gostarão da música e do clipe, pois se divertirão com as engraçadas cenas vividas pela cantora e atriz.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o vídeo com a música "Universidad":