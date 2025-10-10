Reprdução - divulgação da banda Os roqueiros da banda Lomo Plateado

O rock argentino amplia seu espaço no Brasil. A prova disso está em projetos como o Oye Rock En Español, comandado pelos DJs Flávia Durante e Pancho Valdez.

Além disso, nomes como Charly García e Fito Páez têm um público fiel por aqui e realizaram bons diálogos musicais com as bandas Titãs e Paralamas do Sucesso.

Recentemente, surgiu a banda Lomo Plateado, especializada em rock argentino, que se apresentará no próximo domingo (12/10), às 18 horas, com o show A puro rock , no Jai Club (Rua Vergueiro, 2.676), em São Paulo.





A banda

A banda Lomo Plateado surgiu em 2019, reunindo experientes músicos brasileiros e argentinos que são amantes do rock feito na Argentina, um dos mais tradicionais da América Latina.

Participam da banda Willy Verdaguer(baixo e vocal), Mateus Schanoski (teclados), Gabriel Martini (bateria), André Perine (guitarra e violão de 12 cordas) e Fabián Famin (vocal e violão).

No currículo de muitos deles, registram-se passagens por várias bandas e grupos como Beat Boys, Humahuaca, Golpe de Estado, Secos & Molhados e Raíces de América.

Além disso, também tocaram com artistas como Elis Regina, Caetano Veloso, Guilherme Arantes e Supla, entre outros.

Reprodução - Willy Verdaguer - foto Marcos Kishi - divulgação da banda Willy Verdaguer é baixista da Lomo Plateado





Inspiração

Quando se fala de rock argentino, é impossível não lembrar de Charly García.

O icônico roqueiro é uma das principais inspirações da Lomo Plateado. Além dele, a banda é influenciada pelo Seru Girán, formada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar e Oscar Moro, sendo considerada a mais revolucionária banda de rock da Argentina.

Entre 1978 e 1982, período de existência do Seru Girán, o grupo era visto como uma espécie de "Beatles argentinos".

Segundo os integrantes da Lomo Plateado, parte de seu público é formada por colegas músicos que gostam de um som mais elaborado, com criatividade e excelência musical.

No repertório do show, constam músicas autorais do grupo, rocks argentinos e uma versão da canção "O Tempo Não Para", de Cazuza, cantada em português e espanhol.

A banda já gravou um EP com quatro músicas e caminha para o lançamento, em breve, do primeiro álbum.

O próximo domingo, no Jai Club, será uma ótima oportunidade para quem não a conhece, descobrir sua sonoridade.

E quem já a conhece, curtir mais uma apresentação da banda.

