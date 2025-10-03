Reprodução - arquivo pessoal de Wlly Verdaguer O grupo Raíces de América

O Raíces de América, junto com o Tarancón, está entre os principais grupos de música latino-americana no Brasil.

Amanhã (04/10), às 20h30, o Raíces de América fará o show Informal no Blue Note de São Paulo.





Início

O grupo nasceu em 1979, por iniciativa do compositor e empresário Enrique Bergen, acompanhado dos músicos Willy Verdaguer, Tony Osanah, Enzo Merino, Oscar Segóvia e da cantora Mariana Avena, entre outros.

O objetivo do Raíces de América era fazer música latina no Brasil com qualidade internacional.

Essa atitude impactou os outros grupos brasileiros que por aqui tocavam música latina.

Eles foram levados a também se aperfeiçoar ou burilar mais seus arranjos para que suas produções não destoassem do que o Raíces oferecia ao público.

Em seus 45 anos de percurso, o grupo acumulou inúmeros sucessos, como, por exemplo, a música "Fruto do suor", segunda colocada no Festival MPB Shell, promovido pela Rede Globo em 1982.

A composição, de autoria de Osanah e Bergen, retratava a vida e a importância dos imigrantes latino-americanos que naquela época viviam no Brasil.

Hoje a formação do grupo está bastante mudada, mas mantém a mesma qualidade musical.

Atualmente fazem parte do Raíces de América: Willy Verdaguer (baixo, direção geral), Fabian Famin (primeira voz masculina, bombo leguero), Nicole Bueno (primeira voz feminina), Jara Arrais (violão, charango), Chico Pedro (quena, zampoña), André Perine (violão, charango), Jica Thomé (percussão) e Abner Paul (bateria).

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Raíces de América em ação





O show

Os últimos espetáculos do grupo, segundo Willy Verdaguer, mesclavam música e poesia, com a declamação de poemas feita pela atriz Brenda Nadler.

Essa característica resgatava os primórdios do Raíces de América, quando contavam com a participação da atriz Isabel Ribeiro interpretando poemas.

Verdaguer completa que, o show, como o nome sugere, será mais Informal, "uma coisa mais descontraída, mais divertida e com alguns temas que já vínhamos fazendo no outro show", além do grupo estar "bastante entusiasmado para fazer um grande espetáculo".

Repertório

Sobre o atual Informal, o diretor musical do grupo disse que não faltarão as canções "Ameríndia", “Volver a los 17”, “Gracias a la vida”, "Hasta siempre, Comandante", "Guantanamera" e, claro, "Fruto do suor".

Nos shows do Raíces de América sempre temos a certeza de que teremos música latino-americana da melhor qualidade. Confira.

