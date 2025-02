Reprodução do site da produtora El Deseo Cena do filme Mulheres à beira de um ataque de nervos

Pedro Almodóvar é um dos cineastas mais criativos em atividade e suas obras são bem recebidas pelo público e pela crítica. Sua coleção de prêmios não é pequena, além de ter os principais, como o Oscar de melhor filme estrangeiro por Tudo sobre minha mãe (1999), que também lhe rendeu o Cannes como melhor diretor. Não bastando esses dois, recentemente ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza pela direção de O quarto ao lado (2024), seu primeiro filme originariamente falado em inglês.

Muitas de suas obras podem ser encontradas nos canais de streaming, como é o caso da Netflix, porém elas não ficam eternamente à disposição dos seus fãs.

A Netflix irá retirar do seu catálogo, ainda neste mês de fevereiro, as seguintes obras: O que fiz eu para merecer isto? (1984), Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988) e Volver (2006). Um ponto comum a todos eles é a presença de Carmen Maura, atriz que participou de muitos dos filmes de Pedro Almodóvar. Confira as sinopses e aproveite antes que seja tarde.

O que fiz eu para merecer isto?

Foi realizado em plena “movida madrilenha”, um movimento cultural espanhol surgido logo depois do fim da famigerada ditadura franquista que dominou o país por 36 anos. O filme aborda a história de uma mulher que vive em um apartamento, extremamente pequeno, junto com dois filhos rebeldes, a sogra e, para completar o seu tormento, um marido cruel. No elenco estão Carmen Maura, Chus Lampreave, Ángel de Andrés López, Verónica Forqué e Kiti Manver. Indisponível a partir do dia 08 de fevereiro.

Mulheres à beira de um ataque de nervos

Esse foi o primeiro grande sucesso de Almodóvar, tanto de público como de crítica, tendo sido indicado ao Oscar de Melhor Filme estrangeiro. A partir dessas chancelas, o cineasta deslanchou sua carreira. É uma divertida comédia, na qual a personagem Pepa se encontra abandonada pelo amante e vê sua vida entrar em um caos, assim como a das pessoas que a cercam. No elenco estão Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, Rossy de Palma, María Barranco e Fernando Guillén. Indisponível a partir do dia 08 de fevereiro.

Volver

Esse filme marca a reunião de duas grandes atrizes do cinema espanhol: Penélope Cruz e Carmen Maura. É o relato da história de uma mulher que volta, tempos depois de anunciada sua morte, para a sua pequena cidade natal, buscando solucionar uma série de problemas que não conseguiu resolver em vida. Em 2007, essa obra de Almodóvar foi a grande vencedora do Prêmio Goya, um dos principais do cinema espanhol, tendo conquistado as categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor trilha sonora, além de melhor atriz (Penélope Cruz) e melhor atriz coadjuvante (Carmen Maura). No elenco estão Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo, Chus Lampreave, Antonio de la Torre e Carlos Blanco. Indisponível a partir do dia 09 de fevereiro.

Os filmes de Pedro Almodóvar são sempre garantia de bom entretenimento e nos levam a refletir sobre a sociedade ocidental. Aproveitem para ver ou rever.

Este texto é a estreia de nossa coluna, um espaço destinado a cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina?sub_confirmation=1